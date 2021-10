Virgin River saison 4 : date de sortie, casting, intrigue… tous les détails de la suite de la série Netflix

Développé par Sue Tenney, Virgin River de Netflix est un drame romantique réconfortant qui suit la vie de Melinda “Mel” Monroe (Alexandra Breckenridge), une infirmière praticienne qui déménage dans la ville de Virgin River pour surmonter les complexités et les expériences angoissantes de son passé. Mel, espérant qu’un nouveau départ l’aidera à construire une existence plus simple et indolore, entre dans la vie de quelques personnes, ce qui change complètement sa vie. Basée sur les romans éponymes de Robyn Carr, la série est une exploration émotionnelle de la vie d’un groupe d’habitants de Virgin River, chacun menant sa propre bataille.

Virgin River a été diffusé pour la première fois sur Netflix le 6 décembre 2019 et a été bien accueilli par les critiques et le public, félicité principalement pour sa cinématographie et ses performances captivantes. Sur trois saisons, le scénario captivant et parfois brutal de la série a été un délice absolu pour les fans de drames romantiques émouvants avec des explosions émotionnelles entre les deux. Suite à la finale tourmentée de la saison 3, les fans étaient impatients d’en savoir plus sur la nouvelle saison et les révélations qu’elle pourrait apporter. Pour tous ceux qui attendent, Betanews vous dit tout sur la saison 4 de Virgin River !

Date de sortie de la saison 4 de Virgin River

La saison 3 de Virgin River est sortie le 9 juillet 2021 sur Netflix. La troisième saison comprend 10 épisodes d’une durée d’environ 40-48 minutes. En ce qui concerne une autre saison, nous avons une excellente nouvelle ! Le 20 septembre 2021, Netflix a annoncé le renouvellement de Virgin River non seulement pour la saison 4 mais aussi pour la cinquième saison.

Le streamer a gardé les détails de la production sous scellés. Cependant, plusieurs rapports suggèrent que le tournage de la saison 4 a commencé fin juillet 2021. Si tout se passe en conséquence, il se terminera très probablement d’ici novembre 2021. Même si la confirmation du renouvellement de la saison 4 est un soulagement pour les fans, l’attente de purifier l’air après tous les revirements qui se sont produits dans la finale de la saison 3 devrait se prolonger car nous nous attendons à ce que la saison 4 de Virgin River sorte au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2022.

Casting de la saison 4 de Virgin River

La saison 4 de Virgin River verra le retour des acteurs principaux, dont Alexandra Breckenridge en tant que Mel, Martin Henderson en tant que Jack, Tim Matheson en tant que Doc Mullins, Colin Lawrence en tant que prédicateur, Lauren Hammersley, Benjamin Hollingsworth en tant que Brady, Grayson Gurnsey en tant que Ricky, et Sarah Dugdale dans le rôle de Lizzie. Annette O’Toole, qui était absente pour la troisième saison, devrait très probablement revenir dans la saison 4 sous le nom de Hope.

Bien que le personnage de Lynda Boyd, Lilly, décède au cours de la saison 3, elle pourrait revenir dans des flashbacks, avec Daniel Gillies en tant que mari décédé de Mel, Mark Monroe. Le casting de soutien de la saison 4 pourrait également inclure Stacey Farber (Tara), Nicola Cavendish (Connie) et Marco Grazzini (Mike).

Intrigue de la saison 4 de Virgin River

La troisième saison se termine sur un cliffhanger impitoyable, alors que Mel révèle à Jack qu’elle est enceinte. Elle ne sait pas qui est le père, car cela peut être soit Mark, à travers les embryons restants des jours de FIV, soit Jack. La saison 4 de Virgin River donnera des réponses sur l’identité du père et comment cela affectera la relation de Jack et Mel. Alors qu’il se bat pour la garde des jumeaux, Jack va avoir du mal à faire face à la révélation choquante de Mel.

Charmaine, qui n’a pas encore rencontré l’imposant Todd pour dire ce qu’elle pense, aura également de nouvelles directions devant elle avec les jumeaux. La saison 4 portera également sur la relation de Doc et Hope, dont la relation est à la croisée des chemins après la terrible blessure subie par ce dernier à la suite d’un accident. Il sera intéressant de voir comment Hope combattra la lésion cérébrale traumatique et sa relation avec Doc alors que Muriel fait obstacle.

La showrunner Sue Tenney a expliqué comment les choses vont évoluer avec Hope et Muriel.

« La relation la plus amusante est celle entre Muriel et Hope. Cela commence comme très antagoniste. [Mais] dans la catégorie combustion lente, vous verrez des moments à venir qui vont ouvrir cette relation. [C’est] amusant de prendre des ennemis et de les rendre amicaux », a-t-elle déclaré.

La quatrième saison nous présentera également l’avenir de Ricky puisqu’il doit choisir entre ses ambitions de rejoindre la Marine et Lizzie. Avec l’ex-petit ami de Lizzie dans les parages, essayant de la convaincre de quitter Virgin River, la décision de Ricky sera un tournant dans la saison à venir. La quatrième saison fera la lumière sur le tireur anonyme de Jack, alors que Brady est arrêté pour suspicion de tentative de meurtre. La vie de Tara et Chloé après la mort de Lilly sera également abordée dans la saison 4 de Virgin River.

Pour rappel, les saisons 1 à 3 de Virgin River sont disponibles en streaming sur Netflix exclusivement.