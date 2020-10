Vous pouvez réduire la taille d’installation de COD: Cold War en désinstallant des modes spécifiques au lancement

L’une des meilleures fonctionnalités de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone n’est arrivée sur PC que récemment. Autrement dit, la possibilité de désinstaller certains modes pour réduire la taille du fichier. Regardez, je n’ai que tellement d’espace, et plus de 200 Go beaucoup. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre la possibilité de désinstaller certains modes dans Call of Duty: Blacks Ops – Cold War, car la fonctionnalité sera disponible dès le lancement.

Nous avons rencontré le directeur UI / UX de Beenox, Marc Alexandre Milot, dont le studio gère le port PC du jeu de guerre. «Nous sommes aussi des joueurs PC, et je manque également d’espace sur mon disque, c’est donc très important pour nous», explique-t-il. «Alors oui, nous avons ce qu’on appelle un système de gestion de contenu afin que vous puissiez désinstaller certaines parties du jeu sur BattleNet.

«Nous essayons de rendre les choses un peu plus faciles sur Black Ops, en veillant à ce que vous sachiez exactement si vous souhaitez supprimer la campagne ou le mode zombie parce que vous en avez terminé, vous y avez déjà joué et vous ne l’avez pas veulent avoir les mises à jour pour ces modes. Vous pouvez donc les désinstaller. »

Milot ajoute que vous pourrez également désinstaller le pack de textures haute définition si vous n’utilisez pas de moniteur 4K. Il ne peut pas dire quelle sera la taille du pack de textures haute définition pour le moment car il est toujours en train de changer, mais il est actuellement de 50 Go pour ce qu’il vaut.

Nous publierons bientôt notre interview complète avec Milot, alors revenez pour plus de détails sur COD: Cold War.

