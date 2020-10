Principales conclusions du rapport de l’EHRC sur l’ingérence politique et le «  harcèlement illégal  »

Le rapport de 130 pages de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a conclu que le Parti travailliste avait enfreint la loi à trois reprises dans le traitement des plaintes pour antisémitisme sous la direction de Jeremy Corbyn. Ces violations de la loi de 2010 sur l’égalité étaient: l’ingérence politique dans les plaintes manque de formation adéquate à ceux qui traitent les affaires d’antisémitisme et de harcèlement Ingérence politique La CEDH a trouvé 23 cas d’implication inappropriée de la part du bureau du chef de l’opposition (Loto) et d’autres, sur 70 dossiers qu’elle a examinés. par le biais de noiseLoto, le personnel a tenté d’influencer les décisions, notamment sur la question de savoir si un membre devait être suspendu ou si les réclamations devaient faire l’objet d’une enquête en premier lieu. L’un de ces cas d’ingérence faisait référence à une plainte contre M. Corbyn lui-même, pour son soutien sur Facebook à une peinture murale antisémite.Certaines décisions ont été prises en raison d’un intérêt probable de la presse plutôt que de critères formels.Le rapport appelle à une « transparence et processus indépendant de traitement des plaintes contre l’antisémitisme, dans lequel tous les cas de discrimination, de harcèlement ou de victimisation allégués font l’objet d’enquêtes rapides, rigoureuses et sans ingérence ». Mais le rapport ne nomme pas les individus responsables de l’ingérence politique. En savoir plus Keir Starmer risque la guerre civile en raison de la suspension de Jeremy Corbyn – mais en réalité, il n’avait guère le choix Processus de plaintes et formation Le chien de garde a déclaré que la réponse du Labour aux plaintes d’antisémitisme était « incohérente et manquait de transparence dans son processus et sa prise de décision ». Il y avait également des problèmes de tenue de dossiers, de longs retards et de communication avec les plaignants, qui, dit-on, étaient «mal servis par le parti, et ceux qui répondaient aux plaintes étaient souvent traités de manière inéquitable». un certain nombre d’années et aucune action n’a été prise sur la majorité des plaintes qui lui ont été transmises ». Et 62 des 70 dossiers examinés par l’EHRC avaient des dossiers manquants, ce qui signifie que le chien de garde a dû rechercher des informations supplémentaires.Bien que le rapport reconnaisse «les récentes améliorations apportées aux plaintes et aux procédures disciplinaires du parti», il indique que le système de plaintes est «sous-financé Le Parti travailliste était légalement responsable de sa conduite, a déclaré l’EHRC (Photo: Dominic Lipinski / PA Wire) Harcèlement illégal Le rapport identifie deux personnes «dont Le parti est responsable de, résultant en un constat de harcèlement illégal »: l’ancien maire de Londres Ken Livingstone et Pam Bromley, une conseillère travailliste à Rossendale. Leur conduite comprenait «l’utilisation de tropes antisémites et suggérant que les plaintes d’antisémitisme étaient fausses ou diffamatoires». Le Parti travailliste était légalement responsable de leur conduite, a déclaré l’EHRC, et les commentaires «ont contribué à un environnement hostile pour les juifs et les non -Membres juifs ».

