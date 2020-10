Spécifications du Xiaomi Mi 10T – PhoneArena

La description

Les spécifications du Xiaomi Mi 10T incluent un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un processeur Snapdragon 865, 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5000mAh et Android 10. Il y a une configuration triple caméra à l’arrière avec un capteur principal de 64MP, tandis qu’à l’avant se trouve un jeu de tir selfie de 20MP. Xiaomi Mi 10T est prêt pour la 5G avec un prix de départ de 500 €.