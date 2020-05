Vous pourriez gagner une partie de donjons et de dragons avec Joe Manganiello

Vous pourriez jouer à un jeu de Donjons & Dragons avec Joe Manganiello comme votre tout-puissant DM. Tout ce que vous avez à faire est de faire un don à Make-A-Wish. L’une des célébrités les plus connues jouant D&D ces jours-ci, Manganiello a transformé son sous-sol en un paradis pour les joueurs de jeux de rôle. Complet avec une grande table de jeu et des tonnes d’articles de Donjons & Dragons la tradition accrochée aux murs. Hébergement de jeux de temps en temps pour certaines des personnes les plus nerds de Los Angeles. Maintenant, vous pouvez être l’un des rares à pouvoir s’asseoir à la table pour l’une de ses aventures alors que Wizards Of The Coast et Make-A-Wish se sont associés pour un concours spécial. En plus de visiter le siège de WotC à Seattle, déjeuner avec Joe et l’équipage, voici quelques informations supplémentaires de MAW sur l’expérience.

Quand Joe Manganiello n’est pas occupé à être une grande star de la télévision / cinéma, il est occupé à travailler pour Donjons & Dragons. Et il vous emmène pour l’ultime D&D aventure! Votre voyage commencera au siège de Wizards of the Coast, où vous rencontrerez Joe et l’incroyable équipe qui fait D&D. Vous visiterez la société de jeux ensemble, prendrez le déjeuner et, bien sûr, jouerez Donjon & Dragons! Transformerez-vous Joe en une licorne magique? Combattez une foule de trolls des montagnes en colère? Distraire un dragon gardien de trésors avec une routine de danse chorégraphiée? Peu importe où le jeu vous mène, vous aurez l’impression d’avoir roulé un 20 naturel. (Si vous ne savez pas encore ce que cela signifie, faites-nous confiance, c’est une bonne chose.) Vols et hôtel inclus!

Alors, que devez-vous faire pour gagner cela? Tout ce que vous avez à faire est de faire un don à Make-A-Wish pour être inscrit. Si vous vous dirigez vers ce lien Omaze, vous verrez plusieurs options de don allant de 10 $ à 100 $. Chaque prix est accompagné d’un certain nombre d’entrées. Essentiellement, plus vous donnez à la cause, plus vous aurez de chances de gagner. Vous pourriez faire un don de 500 $ et remplir 10 000 entrées dans l’urne. Le concours commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 30 juin à 23 h 59, et le gagnant sera annoncé à la mi-juillet. Si vous êtes un hardcore Donjons & Dragons fan, c’est fondamentalement un package de rêve, et c’est pour une bonne cause. Il est à noter que le voyage et le jeu seront réservés quand « il est à la fois sûr de voyager et pratique pour nos partenaires ». Donc, si vous gagnez, cela n’arrivera probablement pas pendant un certain temps en raison du coronavirus pour le moment.

