Nouvelles de boxe Mike Tyson | Paul Gallen répond pour lutter contre la demande de candidature

Dans le cas extrêmement improbable où Mike Tyson peut être attiré en Australie, Paul Gallen admet qu’il n’a pas pu résister à la chance de combattre l’icône de la boxe.

Mais le grand NRL ne le ferait pas uniquement pour la charité, surtout compte tenu des images récentes de Tyson lançant des bombes à l’entraînement. Gallen insisterait pour être payé s’il devait entrer dans le ring avec un homme qui a terrorisé les rangs des poids lourds et a décroché 44 KO brutaux.

Après que Tyson a révélé qu’il s’entraînait en vue de participer à des combats d’exposition en tant que collectes de fonds de bienfaisance, le promoteur australien Brian Amatruda a lancé une offre de 1 million de dollars pour « Iron Mike » pour combattre Gallen, Barry Hall ou Sonny Bill Williams.

« Je sais qui est Brian Amatruda – c’est un promoteur réputé. Mais je n’ai pas parlé à Brian Amatruda moi-même et je ne pense pas que Mike Tyson va venir en Australie et se battre pour 1 million de dollars, je pense que c’est un peu farfelu », Gallen , 38 ans, a déclaré Large monde du sport jeudi.

« Aujourd’hui, nous parlons de Tyson Fury, Deontay Wilder, Joseph Parker, Anthony Joshua – Mike Tyson est probablement encore un nom plus grand que n’importe lequel d’entre eux.

« Il reviendrait et pourrait gagner des dizaines de millions de dollars. Je pense que 1 million de dollars pourrait être hors de prix.

« Je pense que vous devez être réaliste à propos de ces choses. Je sais que nous aimons en parler, le chat, et mon nom est toujours jeté.

« Je me bats contre Sonny Bill, Barry Hall, Mark Hunt, tous les joueurs de la LNR veulent se battre … et maintenant Mike Tyson! Je ne sais pas où je vais avoir le temps de tout faire, mais les gens là-bas devrait juste attendre jusqu’à ce qu’ils entendent de moi qui je vais combattre ensuite et c’est contre qui je vais me battre. «

Paul Gallen et Mike Tyson. (Getty)

L’offre aurait été augmentée jeudi à 3 millions de dollars. Pourtant, Tyson, maintenant âgé de 53 ans, a fait fortune au cours de sa carrière de boxeur (50-6, 44 KO), au cours de laquelle il est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire en revendiquant la ceinture à 20 ans en 1986.

Par exemple, son combat de retour de 89 secondes contre l’infortuné Peter McNeeley en 1995 a rapporté à Tyson 25 millions de dollars américains (39 millions de dollars). Corrigé de l’inflation, c’est 67 millions de dollars en termes d’aujourd’hui.

Tyson s’est battu professionnellement pour la dernière fois en 2005, une défaite contre Kevin McBride, alors qu’il a combattu lors d’expositions de quatre rounds en 2006 contre Corey Sanders. Son dernier combat pour le titre mondial remonte à 2002, une défaite de KO contre Lennox Lewis.

Sur la base d’un petit extrait d’images Instagram de son nouveau programme d’entraînement, comprenant une paire de crochets gauches de marque qui ont perdu peu de leur sauvagerie, Tyson pourrait faire un bon spectacle dans une exposition contre le bon adversaire.

Gallen (9-0-1) a combattu pour la dernière fois dans la grande salle de l’AFL en novembre de l’année dernière, pour un match nul controversé qui a mis fin à sa séquence de victoires. Il sait que faire face à Tyson est un énorme tir de loin, mais admet qu’il devrait dire oui si le prix était correct.

Paul Gallen lors de sa victoire sur John Hopoate. (Getty)

« Il a été une bête pendant si longtemps et ils disent que 50 est le nouveau 40, donc cela pourrait être en sa faveur », a déclaré Gallen.

« S’il est capable de se mettre en forme, et à 50 ans, ce serait difficile, mais avec sa capacité et sa puissance naturelles, il serait probablement en concurrence avec de nombreux poids lourds de classe mondiale ces jours-ci, je pense.

« Mike Tyson était une mégastarque quand je grandissais. C’était juste cette bête phénoménale qui mesurait 5’11 », ressemblait à la moitié de la taille des mecs contre lesquels il se battait et il les assommerait d’un coup de poing.

« C’est l’idole de beaucoup de gens et il est probablement toujours le nom le plus célèbre de la boxe. Je pense que ce serait génial si nous pouvions l’avoir en Australie, mais je pense que nous devons être réalistes.

Mike Tyson marque sa dernière victoire professionnelle, un KO de la ronde 1 de Clifford Etienne en 2003. (Getty)

« Je serais heureux qu’un organisme de bienfaisance soit impliqué, mais je serais payé pour cela. Vous devez vous rappeler, Mike Tyson est Mike Tyson – il n’a pas d’interrupteur, il n’a pas un changement de combat d’exposition. S’il monte dans le ring avec quelqu’un, nous avons tous vu ce qu’il a fait aux gens dans le passé et cette mentalité ne changera pas.

« Comment pouvez-vous ne pas vouloir entrer dans le ring avec Mike Tyson, pour être honnête? C’est comme un jeune demi-arrière qui arrive et ne veut pas jouer contre Andrew Johns.

« Je n’essaye pas de me mettre dans cette catégorie … Je suis juste un mec qui aime le sport [of boxing]. Mais en ce qui concerne un combat légitime ou un combat de charité, ce n’est pas quelque chose que vous feriez juste pour la charité, sauter dans le ring avec ce mec. «

L’ami proche de Tyson et parfois entraîneur Jeff Fenech a déclaré Large monde du sport cette semaine, les adversaires potentiels n’avaient pas encore été nommés, mais un combattant vétéran serait le plus susceptible d’obtenir le feu vert.

« Nous devons juste trouver le bon adversaire, le faire fonctionner à merveille, le rendre beau, faire en sorte que les gens l’apprécient et récolter autant d’argent que possible pour les grandes causes », a déclaré Fenech.

« Certainement [a veteran fighter], ce n’est peut-être pas une légende, mais nous pourrions obtenir quelqu’un de plus jeune qui puisse travailler avec Mike. C’est une exposition, ce n’est pas où deux personnes vont essayer de s’entretuer, bien que c’est ce que nous avons l’habitude de faire avec Mike. «

Fenech a insisté sur le fait que Tyson n’était pas intéressé par les combats professionnels sérieux, mais a ajouté qu’il avait l’air « génial » dans ses séances de travail sur le pad; toujours assez puissant pour KO comme Wilder et certainement pour des expositions passionnantes.

« À 53 ans, s’il s’entraîne correctement et que tout se passe bien, je pense qu’il aura l’air sensationnel », a déclaré Fenech.