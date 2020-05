BRAD MELTZER explore le complot ABRAHAM LINCOLN que vous ne connaissiez pas dans le nouveau livre CONSPIRACY

Abraham Lincoln Crédits: Alexander Gardner



Crédit: Flatiron Books



Bien avant que John Wilkes Booth n’abatte Abraham Lincoln, et même avant le début de la guerre civile américaine, il y avait encore un autre complot secret pour tuer le président nouvellement élu.

Celui-ci a été créé par une société secrète – avec des poignées de main et des titres – avant même qu’Abraham Lincoln ne prête son serment d’office.

The Lincoln Conspiracy, le dernier livre du romancier et auteur de bandes dessinées Brad Meltzer, raconte comment l’échec du complot d’assassinat a échoué – grâce à certains des premiers détectives américains (et au premier œil privé féminin connu du pays). Écrit avec le producteur de documentaires Josh Mensch, le livre est une sorte de suivi de leur précédent thriller non-fiction, Le premier complot, qui était centrée sur un complot contre George Washington.

Bien que The Lincoln Conspiracy se lit un peu comme l’un des thrillers fictifs de Meltzer, il faut aussi du temps pour illustrer à quel point le pays était divisé lorsque Lincoln a été élu. Et avec les histoires de personnages historiques comme le détective Allan Pinkerton et l’oeil privé féminin révolutionnaire de Kate Warne, l’histoire révèle également la personnalité étonnamment humaine d’Abraham Lincoln lui-même, exposant l’homme derrière les légendes presque mythiques qui l’entourent maintenant.

Newsarama a parlé à Meltzer pour en savoir plus sur la genèse du nouveau livre, comment Meltzer a géré l’annulation de sa tournée de livres et ce que les lecteurs peuvent attendre de l’histoire de Le complot de Lincoln: le complot secret pour tuer le 16e président américain – et pourquoi il a échoué.

Newsarama: Brad, comment vas-tu au milieu de tout ça? Votre famille va bien?

Brad Meltzer Crédit: Michelle Watson / Catchlight Group



Brad Meltzer: Vous savez, je pense que mes enfants le gèrent beaucoup mieux que je ne l’aurais fait à ce même âge. J’aurais été consterné et j’aime, tu es fou? Nous ne pouvons probablement pas faire une telle chose. Et vous et votre famille?

Nrama: Nous nous en sortons très bien, tout compte fait. Vous savez, j’ai pensé qu’il serait intéressant de voir, quelques années plus tard, quel genre de thriller historique vous écrirez de cette situation.

Meltzer: N’est-ce pas? Je ne pouvais pas inventer ces trucs lors de ma meilleure journée.

Nrama: Parlons de The Lincoln Conspiracy. Je suis à mi-chemin, et j’ai vraiment apprécié – non seulement parce que c’est une histoire incroyable, mais je sais aussi que le bon gars vit à la fin.

Meltzer: Ouais, alerte spoiler!

Nrama: Mais il y a tellement de choses autour de cette histoire que je ne connaissais pas. Je veux dire, je n’avais même jamais entendu parler de cette conspiration, sans parler de toutes les figures historiques qui l’entourent – comme la première femme détective privée connue en Amérique?

Meltzer: Kate Warne est une superstar, non?

Nrama: Elle l’est vraiment. Mais avant de parler d’elle, revenons en arrière et parlons de la façon dont ce livre a vu le jour. Était-ce parce que vous aimiez tellement écrire le livre de non-fiction de George Washington et que vous pensiez que cette histoire de l’histoire de Lincoln ferait aussi un bon livre?

Meltzer: Oui, je veux dire, que ce soit des thrillers, des bandes dessinées, des émissions de télévision – je crois qu’une bonne histoire est une bonne histoire. Et certaines de ces histoires que vous trouvez sont fictives, et certaines de celles que vous trouvez sont des choses qui se sont vraiment passées.

Et quand nous avons trouvé celui de George Washington, tout le monde a dit, oh mec, vous en avez trouvé un sur un million! Un complot pour tuer George Washington!

Pendant tout ce temps, je pensais… il y avait en fait beaucoup plus.

Nous avons eu la chance que les gens nous accompagnent dans ce voyage et que nous pouvons maintenant nous permettre d’en faire un autre.

Et évidemment, uniquement pour essayer de nous surpasser, comment allez-vous vaincre George Washington, mais pour avoir tenté un complot secret pour tuer Abraham Lincoln?

Nrama: Les gens vont penser que c’est le complot qui a tué Lincoln, mais ce n’est pas le cas. C’est beaucoup plus tôt, au moment de son élection, et cela révèle beaucoup de choses sur notre pays à l’époque, préparant le terrain à ce que nous savons tous que la guerre civile devait se produire. Vous passez vraiment du temps à initier les lecteurs au monde de 1860, et cette conspiration découle de cette atmosphère, non?

Meltzer: Tout le monde connaît l’histoire de John Wilkes Booth qui a tué Abraham Lincoln.

Ce n’est pas cette histoire.

C’est l’histoire de l’intrigue originale, des années plus tôt, qui a échoué.

La raison pour laquelle cela a été si attrayant pour moi que l’histoire est parce que c’était le début de la présidence de Lincoln. Ce n’est pas cet homme que nous adorons à la fin de sa présidence.

Il est le nouveau gars, qui voyage littéralement de l’Illinois à Washington, D.C., pour lever la main droite et être assermenté en tant que 16e président. Et le plan est, quand il passe par Baltimore – qui était dans un état d’esclave, à l’époque – qu’il y a une société secrète prête à le tuer.

C’est un moment en Amérique où la moitié de l’Amérique déteste complètement l’autre moitié de l’Amérique. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, vous pensez que l’autre côté est des imbéciles et des idiots

Cela vous semble-t-il familier?

Nrama: Ouais, pas mal.

Meltzer: Quand nous l’avons vraiment regardé, nous étions comme, il y a certainement beaucoup d’autres bonnes histoires à raconter – en particulier autour d’Abraham Lincoln – mais aucune d’entre elles ne nous a vraiment donné la vue complète à traiter, que fait un bon leader lorsque le pays est déchiré?

Et c’est une toile de fond active qui informe tout le complot secret.

Parce que, vous savez, c’est titillant de dire que vous avez trouvé un complot secret pour tuer Lincoln. Et nous avons les Pinkertons – nous avons Allan Pinkerton et Kate Warne, le premier détective privé américain.

Vous avez tous ces petits détails incroyables, mais lorsque vous avez cette toile de fond du pays déchiré en deux, cela prend juste une énorme portée différente.

Nrama: Ouais, parlons de Kate Warne. Qu’est-ce qui a attiré votre attention? Je veux dire, évidemment, elle est réellement impliquée dans la défense de Lincoln contre ce complot, mais quelle est son histoire dans ce livre?

Meltzer: Oui, ce qui se passe, c’est que le complot pour tuer Lincoln est découvert par Allan Pinkerton, qui est le premier œil privé des États-Unis – c’est littéralement de là que vient le terme «œil privé», parce que le logo de Pinkerton avait un grand globe oculaire géant dans il.

Et avant cela, à un moment donné, une femme de 26 ans nommée Kate Warne entre dans le bureau de Pinkerton et dit: « Je veux un emploi », à un moment où personne n’embauche des femmes chargées de l’application des lois ou des femmes enquêteurs privés. Personne.

Pour une raison quelconque – que ce soit parce qu’il a une vue d’ensemble de la politique de genre ou parce qu’il est insensible et pense, vous savez quoi? Cette femme va pouvoir me faire plus d’affaires – il se rend compte qu’il y aura des gens qui ne lui parleront que de façon à ne jamais lui parler.

Et il est assez intelligent pour dire oui.

Donc, ce qui est si génial dans cette histoire, c’est que lorsqu’ils racontent finalement à Abraham Lincoln et qu’ils le faufilent pour éviter l’intrigue, ils le déguisent et le mettent dans un train et lui donnent un nom de code et lui donnent différents vêtements à porter. Et la personne qui est à côté de lui et qui se cache avec lui est Kate Warne, cette femme que personne ne connaît – qui est sans doute une note de bas de page de l’histoire – mais pas pour moi.

Nrama: Vous étoffez vraiment ces différents personnages historiques, mais je pense que la plus grande surprise est de savoir comment nous connaissons bien Abraham Lincoln lui-même. Vous avez dit plus tôt que vous appréciez le fait que cela se passe au début de sa présidence. Pourquoi était-ce important pour toi?

Meltzer: Vous savez, Abraham Lincoln est sans doute l’un des Américains les plus célèbres qui ait jamais vécu. Mais la seule chose que nous avons tendance à vraiment savoir sur lui, ce sont les clichés. Si vous réveillez un Américain au milieu de la nuit et que vous dites: «Abraham Lincoln: que savez-vous de lui?», Ils lâchent: «Libérez les esclaves» ou «viviez dans une cabane en rondins». Cela fait partie de la tradition américaine.

Mais ce que j’aime dans ce moment de la vie d’Abraham Lincoln, c’est de voir d’où il vient. Vous voyez que lorsqu’il a découvert qu’il avait effectivement remporté la présidence, il est à l’arrière d’un immeuble et joue au handball. Tu sais?

Vous voyez quel genre de gars il est. Vous le voyez s’inquiéter, s’inquiéter et gâcher. Et vous le voyez juste avant son départ pour aller prêter serment.

Il fait une halte dans le bureau de son associé, et nous voyons cette conversation silencieuse que seuls les deux partagent ensemble, quand il sait qu’il s’en va et ne reviendra peut-être jamais. Et vous le voyez faire un voyage de retour chez sa belle-mère, car il veut rentrer chez lui et voir cette femme qu’il adore. Et quand il part, la belle-mère dit: je ne le reverrai plus jamais. Il va mourir au pouvoir. Et elle a absolument raison.

Et quand vous voyez qu’Abraham Lincoln n’est pas une statue géante que nous adorons à Washington, D.C., c’est à nouveau un être humain.

Et surtout pour ceux d’entre nous qui aiment les bandes dessinées et qui aiment les grands héros, les histoires que nous aimons le plus à leur sujet sont, je crois, les histoires où ils se sentent comme nous – ou du moins que nous pourrions être eux.

Nrama: Un peu plus vulnérable. Ils ne sont pas parfaits.

Meltzer: Droite. Et je pense que c’est l’erreur que nous faisons dans l’histoire. C’est en fait une chose que les bandes dessinées se trompent parfois, mais nous avons souvent raison. Vous savez, nous prenons Superman et nous lui donnons Clark Kent. Et nous prenons Spider-Man, mais nous leur donnons Peter Parker. Ils avaient toujours ce côté humain.

Mais avec nos présidents et avec nos grandes figures historiques, nous avons tendance à vouloir juste voir le côté super. Et c’est une énorme erreur. Ce n’est pas juste pour eux. Ce n’est juste pour personne, surtout Abraham Lincoln.

Lorsque vous séparez la vie de Lincoln et voyez cela, écoutez, quand il a été élu, il n’était pas prêt à libérer les esclaves. Son premier discours d’inauguration était sans particularité. C’était en fait assez doux. Il a fallu tellement de travail à tant de gens pour comprendre le meilleur côté de son ange, pour ainsi dire.

Et le regarder se développer, apprendre et évoluer – c’est pourquoi le livre parle de ce que font les grands leaders. Abraham Lincoln était assez intelligent pour savoir qu’il n’était pas toujours le plus intelligent. Et ça, je sais que ça a l’air idiot, ça prend un très, très gros cerveau.

Nrama: Vous avez travaillé ensemble avec Josh Mensch, avec qui vous avez également travaillé Le premier complot: le complot secret pour tuer George Washington. Le partenariat d’écriture existe-t-il parce qu’il y a tellement de recherches à faire?

Meltzer: Ouais. Si j’écris Superman ou Batman, j’ai 30 ans de recherche dans mon cerveau. J’ai tout compris! Tout est là!

Mais lorsque vous écrivez un livre non-fiction sur Abraham Lincoln ou George Washington… nous avons 50 pages de notes de bas de page à elles seules. C’est tout simplement trop. La quantité physique de volumes que vous devez parcourir, citer et citer et vous assurer qu’ils sont tous corrects est tout simplement trop stupéfiante.

Donc Josh est le producteur exécutif de notre émission de télévision Histoire perdue. Il est un documentariste primé et le meilleur chercheur / écrivain que j’ai rencontré. Et j’adore travailler avec lui. Nous avons adoré séparer la vie de George Washington et nous nous sommes encore plus amusés avec Abraham Lincoln, parce que je pense personnellement que nous étions tous les deux de plus grands fans de lui.

Nrama: Ce sont des livres de non-fiction, mais ils sont toujours écrits comme Brad Meltzer / thrillers au bord de votre siège. Je suppose que c’est la raison pour laquelle vous avez choisi ces complots de meurtre secrets comme point central de vos livres de non-fiction? C’est ce que vous écrivez bien.

Meltzer: Je l’apprécie, mais c’est le truc qui m’intéresse vraiment, je n’ai pas besoin de voir la 95e fois que le moment de la proclamation d’émancipation se produit. Nous l’avons vu. Nous avons vu les films. Spielberg l’a fait lui-même.

J’aime choisir ce moment que personne n’a vu – un moment que personne ne connaît, qui a été oublié.

Je veux dire, pour découvrir qu’il y a une société secrète dans leurs chambres aux chandelles où il y a des codes secrets et des poignées de main secrètes, et que le chef d’entre eux est, de toutes choses, un barbier à Baltimore – dans le sous-sol de l’un des hôtels les plus chics de Baltimore, il y a un barbier qui, si vous allez dire la bonne chose, il vous chuchotera à l’oreille le complot secret pour tuer Abraham Lincoln.

Eh bien, maintenant j’écoute. C’est l’histoire que je veux entendre.

Nrama: Dans l’environnement actuel, vous gérez la visite du livre un peu différemment, non?

Meltzer: Oui, il y a des tonnes d’événements. Nous faisons un Facebook Live sur ma page. Nous avons Barnes & Noble sur leur page nationale comme événement de lancement le 5 mai.

Nous faisons St. Louis et Dallas et Tampa – il y a des événements individuels pour que les gens puissent y aller chercher des livres signés.

Je pense qu’en ce moment, où nous sommes tous enfermés, nous avons toujours ce besoin de nous connecter, et nous voulons toujours savoir que nous sommes seuls. Nous sommes donc simplement déterminés à dire, comment pouvons-nous y arriver?

C’est délicat. Je veux dire, j’aurais aimé être là-bas dans chaque ville. Nous avions prévu une visite de 15 villes. Je courais deux semaines solides. Mais heureusement, beaucoup de grands magasins et de grandes bibliothèques à travers le pays ont dit, vous savez quoi? Nous allons encore le faire. Nous allons simplement le faire d’une manière différente.