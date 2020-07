Vous nous avez dit: même avec des téléviseurs intelligents, vous utilisez principalement des dongles de streaming

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Les téléviseurs se présentent sous différentes formes et tailles, ainsi qu’à différents niveaux de «smart». Quand j’ai acheté mon téléviseur il y a quelques années, je savais que je voulais un téléviseur 4K plus grand sans pour autant toutes les fonctionnalités intelligentes. Je ne pensais pas que je les utiliserais (je possédais déjà un Chromecast), et de nombreux fabricants facturent une prime pour ce logiciel supplémentaire. À ce jour, je ne regrette pas ma décision d’acheter un téléviseur «stupide».

Pour ceux d’entre vous qui possèdent un téléviseur intelligent, utilisez-vous les fonctionnalités intelligentes intégrées? Ou utilisez-vous un appareil secondaire pour vos besoins de streaming? C’est la question même que je vous ai posée la semaine dernière, et sur plus de 600 votes au total, il existe une méthode claire que la plupart des propriétaires de téléviseurs intelligents utilisent pour diffuser du contenu.

Propriétaires de Smart TV, utilisez-vous les fonctionnalités intelligentes intégrées ou un appareil de streaming?

Résultats

Étonnamment, 40,71% des électeurs qui possèdent une télévision intelligente utilisent une autre méthode pour diffuser leur contenu. Sur ce pool, la majorité 36,67% utilisent une sorte de dongle – comme un Chromecast, Amazon Fire TV Stick ou Roku – tandis que 4,04% utilisent une console de jeu comme une Nintendo Switch, une Xbox ou une PlayStation.

29,56% des votants utilisent exclusivement le logiciel intégré de leur téléviseur pour le streaming. De plus en plus de personnes (29,73%) ont tendance à basculer entre un dongle et le logiciel intégré à leur téléviseur.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

djghettoredneck: console Android TV Nvidia Shield sur tous mes téléviseurs

shopkins82: Salle de théâtre: Shield TV Pro (également en tant que serveur Plex) -> Projecteur 4K et Surround Atmos 5.1.4 Salon: Hisense H8F Android TV & 5.1 Surround Chambre principale: Mi Box S -> 4K Samsung Tizen TV & 2.1 Vizio Soundbar Chambre des filles: Jetstream -> TV 32 pouces 1080p Vizio Chambre des garçons: Nexus Player -> 32 ″ 720p Insignia TV Garage: Nexus Player -> 40 ″ 720p Samsung et 2.0 haut-parleurs stéréo Backyard Movie Night: Nexus Player -> Projecteur 1080p Anker et haut-parleurs stéréo 2.0

Paul Russell : Mon téléviseur LG était trop vieux pour avoir une application pour Disney + et une Mi Box S est beaucoup moins chère et simple que d’acheter un nouveau téléviseur. Sinon, j’utiliserais toujours les applications intégrées pour YouTube, Netflix et Google Play Films

: Mon téléviseur LG était trop vieux pour avoir une application pour Disney + et une Mi Box S est beaucoup moins chère et simple que d’acheter un nouveau téléviseur. Sinon, j’utiliserais toujours les applications intégrées pour YouTube, Netflix et Google Play Films EeZeEpEe: J’ai 3 Rokus (un pour chaque téléviseur de notre maison), mon salon est un Android TV que je préfère utiliser (principalement pour les capacités de l’Assistant Google) tandis que ma femme utilise le Roku dessus, et notre téléviseur dans la chambre a également un Chromecast juste pour pouvoir diffuser des choses à partir de nos téléphones comme Twitch.

J’ai 3 Rokus (un pour chaque téléviseur de notre maison), mon salon est un Android TV que je préfère utiliser (principalement pour les capacités de l’Assistant Google) tandis que ma femme utilise le Roku dessus, et notre téléviseur dans la chambre a également un Chromecast juste pour pouvoir diffuser des choses à partir de nos téléphones comme Twitch. Oversight68: J’ai 2 jeux, Vizio et Sony.Vizio – Je n’utilise pas les fonctions intelligentes / de streaming, intégrées dans le jeu; cependant, j’ai un Firestick sur ce téléviseur.

Sony – J’utilise la fonctionnalité de streaming intégrée à Android TV.

Sony – J’utilise la fonctionnalité de streaming intégrée à Android TV. L’oracle: Je n’ai pas encore trouvé de système d’exploitation intelligent pour la télévision. Ils bégaient, traînent et se saisissent tout le temps. J’utilise des boîtiers Android sur tous mes téléviseurs. Leur flexibilité et la puissance de celles haut de gamme ne peuvent pas être égalées. 3-4 Go de RAM minimum.

Je n’ai pas encore trouvé de système d’exploitation intelligent pour la télévision. Ils bégaient, traînent et se saisissent tout le temps. J’utilise des boîtiers Android sur tous mes téléviseurs. Leur flexibilité et la puissance de celles haut de gamme ne peuvent pas être égalées. 3-4 Go de RAM minimum. Eric Braun : Avoir un téléviseur Roku qui démarre directement sur un bouclier. Utilisez-le pour à peu près tout ce qui concerne la vidéo, sauf s’il existe un service bizarre qui n’a pas d’application Android TV ou que l’application Roku est meilleure. J’ai une PS4 et une Xbox One branchées et si je me sens paresseux, je les utiliserai pour regarder quelque chose après avoir joué à un jeu un peu.

: Avoir un téléviseur Roku qui démarre directement sur un bouclier. Utilisez-le pour à peu près tout ce qui concerne la vidéo, sauf s’il existe un service bizarre qui n’a pas d’application Android TV ou que l’application Roku est meilleure. J’ai une PS4 et une Xbox One branchées et si je me sens paresseux, je les utiliserai pour regarder quelque chose après avoir joué à un jeu un peu. D9: Selon la situation, j’utilise le système intelligent intégré à mon téléviseur (2019 Sony-Android TV W / Chromecast et Airplay intégré), ou celui intégré à mon décodeur (Dishnetwork avec intégration de Google Assistant ), qui propose des chaînes intégrées pour YouTube, Netflix et Amazon Prime Video.

Shooting Star Max: J’utilise un ordinateur que j’ai construit pour la télévision de mon salon. Il a un petit clavier sans fil + pavé tactile, donc il est assez confortable à utiliser.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci d’avoir voté, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous.