Votre PC n’est pas assez puissant pour gérer un slider FFXIV

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems - USFF - Core i5 7500T / 2.7 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - HD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 IoT Enterprise 64 bits - technologie Intel vPro - moniteur : LCD 12.3" 1920 x 1080 (Full HD) écran tactile

Bénéficiez d'une installation simplifiée et d'une utilisation fluide et intuitive : aucune compétence spécifique n'est nécessaire pour déployer cette solution. Gérez, déployez et sécurisez facilement votre système de salle de conférence.Filtrez les voix grâce à la fonctionnalité avancée de réduction des