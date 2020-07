Question du jour: où sont passés tous les Rayman? – PSLifeStyle

Rappelles toi Rayman? Non, pas le Lapins Crétins. Oui, ces gars-là sont aussi amusants et seraient probablement la meilleure option pour diriger Ubisoft étant donné le récent feu de poubelles en rotation de l’éditeur. La vérité est qu’il n’y a pas eu de nouvelle console Rayman jeu depuis Rayman Legends en 2013. Cela semble long pour l’un des héros les plus méconnus du genre de plateforme. Heck, dans ce laps de temps, nous avons même obtenu deux nouveaux Bubsy jeux mais rien de Rayman si nous ne comptons pas quelques excursions mobiles. Donc, pour de vrai: où est allé Rayman? Devrions-nous envoyer une équipe de recherche? Est-ce qu’il va bien? Clignez une fois pour oui, deux fois pour non.

Rayman semble toujours être l’une de ces franchises flottant à la périphérie de la conscience du jeu. Personne n’a jamais rien de mal à dire à propos du gars, mais tout de même, il semble rare de trouver quelqu’un prêt à sauter sur une branche et à dire un Rayman le jeu est l’un de leurs favoris. Bien que n’étant pas dans le même niveau de joie, je placerais des gens comme Pays de Donkey Kong– une de mes franchises préférées de tous les temps – je garde de bons souvenirs de la Rayman franchise qui reste avec moi à ce jour.

Principalement le jour de mon mariage, assez curieusement.

C’était une matinée froide et je venais juste de surmonter un épisode aléatoire de pneumonie menant au grand jour, alors essayer de me détendre sans me sentir comme des ordures était une tâche herculéenne. Arrivés tôt sur le lieu du mariage, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de temps pour tuer, ce que j’ai fait en jouant Rayman Legends sur ma PlayStation Vita – ce qui signifie «vie». Bien que beaucoup de mes souvenirs se soient estompés à partir de ce jour-là, il y a sept ans, j’ai toujours un souvenir très vivant de jouer Rayman et passer un bon moment avec mes amis les plus proches.

Et qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Le récent Rayman Les entrées sont magnifiques et d’une brutalité trompeuse, prouvant que les plates-formes n’ont pas toujours besoin d’être des entreprises de jeu d’entrée de gamme. L’art dessiné à la main des deux dernières consoles Rayman Les jeux résistent à l’épreuve du temps et injectent plus de personnalité dans ses jeux que la plupart des titres ne pourraient espérer en acquérir. Ce style s’applique même aux plus récents coutnerparts mobiles, bien que malheureusement, M. Man ait raté toute une génération de console, sans nouvelle expérience de console Rayman depuis la sortie de la PS4.

Il semble que nous n’avons pas de chance pour un nouveau Rayman expérience de la console avant la PS5, moins la version récente Rayman Mini–Un bon Rayman titre, bien sûr, mais uniquement disponible sur Apple Arcade. C’est dommage, car quand je pense à la perspective et à la puissance d’un nouveau cycle de console, je pense immédiatement à la qualité d’un nouveau Rayman le jeu pourrait avoir l’air et fonctionner, en particulier sur la PlayStation 5. Peut-être qu’Ubisoft peut remettre de l’ordre dans sa maison en désordre et revenir à ses Rayman jeu digne des entrées passées dans la franchise.

Oh et plus Lapins Crétins les jeux seraient bien aussi. Que diriez-vous d’un Lapins Crétins crossover de jeu de tactique avec Activision Crash Bandicoot? Je serais dans ça.