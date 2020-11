Voici tous les points forts de la variante Hyundai i20 Magna 2020

Découvrez toutes les caractéristiques, points forts et spécifications de la variante Magna de base de la Hyundai i20 2020 dans cette vidéo détaillée.

Hyundai a lancé la troisième génération i20 en Inde, avec des prix commençant à Rs 6,71 Lakhs (ex-salle d’exposition). Il est disponible dans les quatre mêmes variantes que précédemment, y compris Magna, Sportz, Asta et Asta (O). La variante de base Magna est livrée avec un moteur essence et diesel uniquement, sans l’option d’un moteur automatique ou turbo.

La variante de base de la variante Hyundai i20 Magna 2020 semble également être suffisamment chargée. À l’extérieur, il reçoit des phares halogènes, des feux de position à LED, des ORVM réglables électriquement et des roues en acier de 14 pouces avec enjoliveurs. Pas d’essuie-glace / lave-glace arrière, d’éclairage LED et d’ORVM pliables électriquement, même sur la variante milieu de gamme.

Les points forts du style extérieur ont été conservés, y compris le becquet arrière, les détails noirs brillants pour la calandre et les jupes sur la carrosserie. À l’intérieur de la cabine, il reçoit des sièges en tissu noir avec un thème intérieur entièrement noir. La variante Magna n’obtient pas la plupart des fonctionnalités de la variante haut de gamme.

Pour commencer, il utilise un tableau de bord analogique à deux pods qui vient sur Hyundai Venue et est également venu sur l’ancienne i20. Le volant a été conservé mais manque le régulateur de vitesse. Le système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces est également remplacé par un système Bluetooth 2 DIN avec connexion AUX. Même les boutons AC ont été repris de l’ancien i20.

La conception du tableau de bord reste globalement la même avec les mêmes lignes et détails. Enfin, il manque également un chargeur USB rapide et ne dispose que d’un port USB et d’un port 12V. Bien que vous ayez toujours des évents CA arrière et un chargeur USB arrière. L’accoudoir central avant a été conservé mais il n’y a pas d’accoudoir arrière. Les autres bits incluent les doubles airbags, l’ABS avec EBD, les capteurs de stationnement arrière et bien plus encore.