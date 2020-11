Le haut exarque Yrel révélé dans l’extension Hearthstone’s Madness at the Darkmoon Faire

Image via Blizzard Entertainment

La carte révèle la saison pour La folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune l’expansion approche de la fin de son troisième jour. Cette révélation est la dernière carte de Paladin révélée pour la journée, et elle sert de pièce de coin finale pour l’archétype Pure Paladin.

Blizzard a révélé High Exarch Yrel, un serviteur légendaire de Paladin qui coûte huit mana, a des statistiques de combat de 7/5 et un cri de guerre qui vous récompense pour avoir joué à Pure Paladin. Lorsque le haut exarque Yrel est joué depuis votre main, elle gagne Rush, Bouclier divin, Provocation et Vol de vie.

Tous ces mots-clés sont très puissants et peuvent transformer un jeu qui serait autrement perdu. Zilliax était une carte qui partageait ces mots-clés exacts et il était presque auto-inclus dans chaque deck non agressif quand il avait son mandat en standard. Alors que l’exigence d’exécuter un deck Paladin entièrement pur rendra le haut exarque Yrel moins omniprésent que Zilliax ne l’a jamais été, l’archétype a été une force éprouvée dans la méta, et il sera facile de trouver un endroit pour l’inclure dans les listes actuelles.

Si le haut exarque Yrel domine la méta, on peut s’attendre à ce que Bomb Warrior se lève pour l’affronter. Cela est dû au fait que Bomb Warrior peut facilement mélanger des Bombes dans le deck du Paladin, rendant ainsi chaque exigence « Aucune Carte Neutre » inutile pour le reste du jeu jusqu’à ce que toutes les bombes soient tirées.

La folie à la foire de Sombrelune sortira le 17 novembre. Les joueurs peuvent préacheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

