Sortie de Dauntless Next-Gen prévue pour le jour du lancement de chaque console

Intrépide, le titre gratuit de chasse aux monstres de Phoenix Labs, arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S à la date de sortie respective de chaque console. La suite complète du multijoueur multiplateforme du jeu fera également le saut vers la prochaine génération. Phoenix Labs a également confirmé son intention de prendre en charge le multijoueur inter-génération, permettant aux joueurs des systèmes de génération actuelle et de nouvelle génération de continuer à tuer des bêtes côte à côte.

Le timing de ceci est particulièrement parfait pour Intrépide, étant donné la sortie imminente de la mise à jour Dauntless Reforged en décembre. Selon une déclaration du PDG et co-fondateur du studio Jesse Houston, Reforged va fondamentalement «changer la façon [players] chasser dans les îles Shattered »en modifiant le rythme général du jeu. Par exemple, les joueurs ne feront plus la queue pour une chasse à la fois. Les poursuites et les patrouilles sont en voie de disparition, ce qui devrait réduire les temps d’arrêt grâce à la mise en œuvre d’un «type de chasse plus durable» doté de «systèmes de progression plus profonds».

Phoenix Labs n’a pas encore détaillé tout ce que Reforged apportera à la table. Cependant, voici un aperçu rapide des fonctionnalités qui devraient bientôt faire leur apparition:

Nouveau type de chasse: terrains de chasse

17 îles retravaillées pour les terrains de chasse

1 toute nouvelle île pour les terrains de chasse

Planeurs

Événements de l’île

Système de progression du chemin de Slayer

Système de classe XP et retouche de prestige

Refonte du nivellement des engrenages

Hunting Grounds représente la nouvelle façon dont Phoenix Labs prévoit d’introduire plus de contenu dans les mois et les années à venir. Le message de Houston note que ce contenu inclura forcément de nouvelles créatures, des événements publics, des Behemoths, des activités et même de nouvelles îles.

Intrépide est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series X | S arrivent la semaine prochaine.

[Source: Phoenix Labs]