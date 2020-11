Voici les options de stockage que la PS5 prendra et ne prendra pas en charge au lancement

Sony a confirmé certains détails concernant les options de stockage PlayStation 5.

Au lancement, la PS5 ne prend pas en charge l’extension ou le remplacement du stockage interne.

Cependant, il prendra en charge les lecteurs de stockage externes USB-C le jour du lancement et prendra éventuellement en charge le stockage interne extensible.

Avec le lancement de la PlayStation 5 dans seulement une semaine, les acheteurs commencent à avoir des éclaircissements sur de nombreuses questions sans réponse. Aujourd’hui, Sony a confirmé à Le bord qu’il y aura certaines restrictions liées aux options de stockage pour la PS5.

Malheureusement, le jour du lancement, le stockage interne de la PlayStation 5 ne sera ni remplaçable ni extensible. Cependant, il y aura une mise à jour logicielle à l’avenir qui changera cela. Pour l’instant, cependant, vous devriez éviter d’acheter des options de stockage jusqu’à ce que vous lisiez les informations ci-dessous.

Explication des options de stockage Sony PlayStation 5

La PlayStation 5 prend en charge deux types de stockage: le stockage interne et le stockage externe. Le système de stockage interne de Sony est incroyablement rapide, ce qui ne permet pratiquement pas de temps de chargement. En raison de ces vitesses élevées, seules les clés SSD M.2 officielles de Sony fonctionneront certainement. En raison de cette limitation, Sony utilise un logiciel pour verrouiller dans un premier temps toute mise à niveau du stockage interne. À terme, Sony lèvera cette restriction une fois qu’il pourra fournir des informations concrètes aux équipementiers tiers sur lesquels les clés M.2 sont compatibles.

En relation: Guide d’achat Sony PlayStation 5: ce que vous devez savoir

Cela étant dit, le stockage PlayStation 5 sera toujours extensible le jour du lancement via des disques externes connectés via USB. Cela vous permettra de connecter la plupart des clés USB à la console et d’obtenir un stockage supplémentaire pour les jeux. cependant, cela ne fonctionnera que pour les jeux de la génération précédente, c’est à dire pas les jeux PS5. Par exemple, un jeu PS4 pris en charge peut être lu à partir du lecteur externe, mais pas un titre de nouvelle génération.

En d’autres termes, vos jeux PS5 doit vivre dans le stockage interne. Comme il n’y a qu’environ 667 Go d’espace, vous devez être économique avec le nombre de jeux que vous obtenez le jour du lancement.

Qu’en est-il de la console du lecteur de disque?

Naturellement, vous supposeriez que la variante PS5 avec un lecteur de disque contournerait cette limitation de stockage interne. Cependant, ce n’est pas le cas. Bien que le jeu lui-même vive sur un disque Blu-Ray, les données de ce disque se déplacent directement vers le stockage interne de la console. D’une certaine manière, le disque n’est qu’un moyen pour vous de télécharger le jeu sans utiliser Internet (et d’agir comme une clé de licence pour le titre).

Voir également: Sony explique enfin la collection PlayStation Plus pour PS5

Cela signifie que même si vous avez des copies physiques du jeu, vous devrez toujours les placer sur le lecteur M.2 de la PlayStation. N’oubliez pas que les jeux PS5 vont être assez volumineux en termes de taille de données. Si vous achetez Demon’s Souls et Call of Duty: Black Ops le jour du lancement, ils occuperont collectivement environ 200 Go d’espace sur votre disque. C’est un peu moins d’un tiers de la capacité de stockage interne disponible. Aie.

N’oubliez pas que cette limitation finira par disparaître. Vous pourrez à un moment donné dans le futur acheter des mises à niveau de stockage interne auprès de Sony et de fabricants tiers. Malheureusement, Sony ne sait pas quand cela pourrait être. Dans tous les cas, ce ne sera pas en novembre, vous devez donc attendre avant d’acheter des disques internes.