Kerbal Space Program 2 reporté à 2022

Ceci est une annonce! Au lieu de l’automne prochain, le Programme spatial Kerbal 2 a été reportée précédemment, la simulation n’apparaîtra qu’en 2022.

Un changement vraiment radical que le directeur créatif Nate Simpson a annoncé aujourd’hui. Le contexte, ce sont les exigences élevées que vous placez sur le jeu et sur vous-même, comme il est dit dans une déclaration:

«Nous savions que nous serions confrontés à un immense défi technique et créatif au début de ce projet. Nous avons entendu maintes et maintes fois de notre communauté que la qualité passe avant tout, et nous le voyons de cette façon. Il ne suffit pas de fournir un certain nombre de nouvelles fonctionnalités – ces fonctionnalités doivent être intégrées dans un tout stable. Nous créons une base fiable sur laquelle les joueurs et les moddeurs peuvent s’appuyer. Cela inclut la résolution de problèmes qui n’ont jamais été résolus auparavant, mais cela prend du temps. «