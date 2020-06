Voici les détails de You Season 3 Plot, la date de sortie, la bande-annonce et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de la regarder !!

– – –

You Season 3 Details- Date de sortie, intrigue, bande-annonce et bien d’autres choses

Il s’agit d’une série télévisée américaine à suspense psychologique. Il est développé par Greg Berlanti et Sera Gamble. Cette série est produite par Warner Horizon Television avec Alloy Entertainment et A&E Studios. La série est publiée sur Netflix.

Date de sortie de You Season 3

La première saison de la série est sortie le 26 décembre 2018. La deuxième saison est sortie le 26 décembre 2019. La série a reçu de bonnes critiques de la part des critiques. Il n’y a aucune information sur la date de sortie de You Season 3. Vous pouvez vous y attendre fin 2020. Vous savez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, la plupart des séries et des films ont été retardés.

L’intrigue de You Saison 3

L’histoire de cette série tourne autour d’un gars nommé Joe Goldberg. Dans la première saison de la série, il a été repéré avec son béguin nommé Guinevere Beck. Mais il a des problèmes avec elle. Puis quelque chose s’est produit qui l’a fait assassiner tous ceux qui sont venus sur le chemin de son amour.

Dans la deuxième saison, Joe déménage dans un autre endroit et tombe amoureux d’une fille. Comme on peut le voir, il a terminé son ancienne vie. Mais le chemin du meurtre ne l’a pas quitté. Dans la saison deux, il assassine beaucoup plus d’hommes et de femmes. Et oui, il est totalement psychopathe.

Dans la saison 3, il suivra la même personne Joe et son parcours meurtrier. Ce sera plus aventureux et meurtrier.

La bande-annonce de You Season 3

La bande-annonce de You Season 2 est sortie le 19 décembre 2019. La série a été créée le 26 décembre 2020. Il n’y a aucune information sur la date de sortie de la saison You. Mais vous pouvez vous y attendre en décembre, car la plupart des bandes-annonces de la série ne sont disponibles qu’à cette époque.

