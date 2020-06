Cultures Green Lantern: quelles sont les mises à jour et à quoi s’attendre?

Green Lantern Crops est une suite de Superhit Green Lantern de 2011. Il s’agit d’un film de fiction basé sur une bande dessinée de DC. Il y avait une équipe de plusieurs écrivains pour cette bande dessinée; il était si célèbre à l’époque des années 19 que les gens sont très habitués à le lire.

En 2011, ils ont sorti Green Crops avec Ryan Renolds, et le film était trop beau pour que les gens l’aiment tellement. Maintenant, le Green Lantern Crop arrive comme un autre épisode de ce film. DC Extended Universe sortira le film. Lisez la suite pour chaque mise à jour concernant le prochain film.

Date de sortie des cultures Green Lantern

Après 2011, ils ont mis de nombreuses années à annoncer un nouveau versement pour le film Green Lantern. Et en juillet 2014, ils ont annoncé que le film arriverait en 2020, et Green Lantern Crop sera le titre.

Le redémarrage sortira le 19 juin 2020.

Le casting de Green Lantern Crops

Eh bien, les officiels n’ont pas annoncé la distribution de ce film, mais oui, il y a des nouvelles que Ryan Reynolds ne sera pas vu dans le prochain film. La source a déclaré que Ryan a rejeté l’offre en tant que distribution titulaire du film.

Green-Lantern-Corps-cast

Jusqu’à présent, le film a fait face à de nombreuses complications, et l’une des difficultés est le casting. Avant cela, le film a rencontré le problème avec le réalisateur, Rupert Wyatt était l’un des noms qui ont mis en évidence la direction du film.

Une liste restreinte pour l’acteur principal du film

Jusqu’à présent, ils n’ont rien révélé sur la distribution du film, mais avant il y a un an, nous avions peu de noms en tant qu’acteur présélectionné pour l’acteur principal de ce film. Elles sont:

Tom Cruise

Ryan Reynolds

Jake Gyllenhaal

Armie Hammer

Bradley Cooper

Joel McHale

Après cela, Ryan a rejeté le film et Tom Cruise est maintenant occupé avec les autres projets, il semble donc qu’ils ne ressembleront pas tous les deux à l’acteur principal de The Green Laternt Crops.

La bande-annonce du film

Il n’y a encore rien de sorti en tant que bande-annonce ou teaser du film. Mais de nombreuses bandes-annonces conçues par des fans sont disponibles sur YouTube. Les fans sont très excités d’avoir réalisé une bande-annonce conceptuelle très fantastique pour la suite du film.

Movieclicks Trailer Channel a publié la bande-annonce conceptuelle du film.

