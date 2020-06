Désolé de vous déranger est le film de notre temps

Bottes Rileydébuts de réalisateur en 2018 Désolé de vous déranger, une comédie dramatique surréaliste sur un opérateur de centre d’appels nommé Cassius Green (Lakeith Stanfield), il ne semble pas que cela devrait être plus que votre film indépendant typique. Et pourtant, avec son message révolutionnaire, formulé dans le surréalisme et la politique raciale, de classe et de genre, il parvient d’une manière ou d’une autre à capter le zeitgeist de la fin des années 2010 et 2020 peut-être mieux que tout autre film.

Dans le film, Cassius (alias « Cash » – vous comprenez? Cash is Green?) Obtient un emploi dans une entreprise de télémarketing. Quatre mois de retard sur son loyer et avec son oncle / propriétaire (Terry Crews) sur le point de perdre la maison, il aura besoin d’un miracle pour creuser son chemin, malgré le soutien de sa petite amie Détroit (Tessa Thompson).

Mais un miracle qu’il trouve quand son voisin de cabine (Danny Glover) lui donne un conseil clé: « Utilisez votre voix blanche. » Soudain, Cassius commence à canaliser la voix de David Cross au téléphone et se vend à gauche et à droite. Cela attire l’attention de la direction, qui commence à le regarder pour une promotion au légendaire « Power Callers » à l’étage.

Malheureusement, les collègues de Cash ne connaissent pas le même succès et sous la direction de Squeeze (Steven Yuen), ils se mettent en grève pour former un syndicat pour de meilleurs salaires et avantages sociaux. Pendant ce temps, Detroit poursuit son art le jour mais rejoint également un groupe de protestation révolutionnaire The Left Eyes la nuit. Leur cible est la société mère du centre d’appels et de plusieurs autres sociétés de la région de la baie appartenant au milliardaire technologique Steve Lift (Armie Hammer). La nouvelle entreprise de Lift semble attirer des travailleurs désespérés, les signant à des contrats à vie en échange de nourriture et de logement. C’est très clairement du travail d’esclave, mais personne ne veut l’appeler ainsi.

La satire n’est pas loin de la vérité

Cette dystopie surréaliste Désolé de vous déranger n’est malheureusement pas trop éloigné des vrais problèmes auxquels sont confrontés tant de régions en Amérique aujourd’hui, mais tout particulièrement la région de la baie et d’Oakland où le film se déroule. Le film traverse l’espace géographique et temporel avec plusieurs autres films sur des thèmes similaires, comme Blindspotting et Le dernier homme noir à San Francisco. Il y a aussi un peu de croisement avec Ryan Coogler Station Fruitvale et Panthère noire. Pourtant, le ce dernier est principalement dû au fait que Coogler est capable de chausse-pied sa ville natale dans son chef-d’œuvre MCU correctement.

Alors que Lakeith Stansfield mérite ici la première place pour son travail spectaculaire dans ce film (et David Cross comme sa «voix blanche» étrangement effrayante), la meilleure performance ici est de Tessa Thompson. Elle est toujours un délice, mais surtout dans ce film car elle et son personnage ne font qu’un. Il n’y a pas d’espace entre interprète et performance. C’est tout simplement transparent.

Et la nature intransigeante de Detroit nous donne une feuille parfaite pour Cash alors qu’il se dirige vers la vente. Et tandis que Cash s’inquiète de ce qui se passe lorsque le soleil se lève et de ce qui reste, de l’héritage que nous avons laissé, Détroit continue calmement de créer son art et de marcher à son rythme. Et surtout, elle n’avait pas besoin de yuppie bourgie Cash avec son appartement chic et Maserati; elle l’aimait bien vivre dans le garage de son oncle et conduire un seau de rouille. Sa scène d’affichage artistique est également l’une des pièces les plus intenses et les plus belles du film et renforce non seulement le degré d’intégrité de Détroit, mais aussi le formidable acteur Thompson.

Diviseur, mais tout est diviseur ces jours-ci

Désolé de vous déranger n’est certainement pas la tasse de thé de tout le monde. C’est également l’un des films les plus conflictuels de ces dernières années. Beaucoup (les Blancs) ne pourront tout simplement jamais dépasser les vingt premières minutes car ils n’ont aucun intérêt pour un film qui déconstruit si radicalement la race et la classe. D’autres peuvent être désactivés par un tour et une fin du troisième acte qui sont tout simplement un pont trop loin pour de nombreuses personnes. Parlant pour moi, je ne suis pas du genre à parler habituellement à l’écran de cinéma dans un théâtre, mais ma première vision à un certain point, je me suis littéralement éclaté avec un fort et involontaire « What the f -?!?!? » Il est donc compréhensible que les gens puissent vérifier à ce moment-là. Et enfin, c’est peut-être parce que c’est tellement diviseur qui en fait le film de notre temps. Tout est source de division ces jours-ci. En d’autres termes, Boots Riley a réussi.

Mais si certains ont un problème avec les éléments surréalistes du film, c’est ce qui en fait le chef-d’œuvre qui reflète le mieux notre époque. Blindspotting, Fruitvale Station, et Dernier homme noir à San Francisco sont beaucoup trop littéraux et ont donc moins d’impact, car ils n’abordent qu’un ou deux problèmes (généralement l’intersection de la race et de la pauvreté / gentrification). Mais Riley, avec un troisième acte imprégné de drogue qui comprend un segment Claymation (crédité à « Michel Dongry » – belle citation à l’inspiration visuelle du film du réalisateur français Michel Gondry), décide de prendre toute l’enchilada des problèmes présente le capitalisme tardif.

Et peut-être que ce qui en fait le meilleur film de cette époque, c’est qu’il semble faire tout son possible pour ne pas être spécifiquement sur cette période. Jamais le film ne mentionne Trump. Il comprend que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont plus profonds qu’un seul politicien. En effet, un dialogue en fin de troisième acte remet en question précisément si les comportements « normaux » d’appeler nos élus et de voter suffiront à réparer ce qui nous afflige. Ce qui rend ce film source de division, c’est qu’il est difficile. Nous serons mis au défi de faire plus que nos comportements typiques.

Et puis il y a la musique. Riley, anciennement du groupe hip-hop Bay Area The Coup, s’assure que le film baigne dans une atmosphère musicale parfaite. Il y a aussi des moments spécifiques à la fin du film qui déconstruisent et inculpent la marchandisation de la musique rap pour un public blanc et précisément ce qu’ils demandent, c’est l’un des meilleurs moments du film.

Il est rare qu’un film me surprenne, encore moins me sidère. Ce film est toujours étonnant et demande à être vu juste pour que vous puissiez en discuter. Aimez-le ou détestez-le; vous volonté avoir une forte réaction à ce film. Et peut-être qu’il n’y a rien de mieux que ce que l’on peut dire d’une véritable œuvre d’art qui résistera à l’épreuve du temps et, espérons-le, sera considérée comme prophétique et opportune. Désolé de vous déranger est ce film pour notre temps.

Vous pouvez diffuser Désolé de vous déranger en ce moment sur Hulu.

Le message Désolé de vous déranger est le film de notre temps paru en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.