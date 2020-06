Voici déjà votre premier aperçu du carnaval Kia de nouvelle génération!

Alors que nous bavardons encore sur le Carnaval de la génération actuelle, Kia a sorti un teaser du Carnaval de la prochaine génération qui fera ses débuts mondiaux plus tard cette année. Et nous aimons vraiment le look de ce que nous voyons.

Alors que le Kia Carnival de génération actuelle vient d’être lancé en Inde en février, Kia a déjà abandonné une image teaser du Carnaval de nouvelle génération qui verra ses débuts mondiaux au troisième trimestre de cette année. Le Kia Carnival de nouvelle génération est un tout nouveau véhicule et un énorme départ par rapport à la voiture actuelle. Ce carnaval à venir remplacera la version actuelle à l’avenir, alors examinons-la plus en détail.

Kia a déjà taquiné le Carnaval de nouvelle génération qui fera ses débuts mondiaux plus tard cette année.

Comme vous pouvez le voir clairement dans le teaser, la conception du Carnaval de nouvelle génération ressemble plus à un SUV avec des surfaces plus plates que la voiture actuelle qui ressemble à un vrai monospace. Kia appelle leur nouveau langage de conception «architecture symphonique» et ce nouveau look rapproche le Carnaval des nouveaux modèles Kia. Bien que ce ne soit qu’un teaser et que la voiture de production ait l’air un peu différente, le monospace a clairement une position accroupie avec des roues surdimensionnées. Les lignes sont propres, le capot est plus plat, le nez est plus haut et le quartier arrière a également été entièrement repensé.

Les détails sur le visage sont également très différents avec des phares plus élégants et avec la dernière version de la calandre Tiger de Kia. Le pare-chocs est beaucoup plus profilé et le pilier noirci devrait donner au Carnaval un effet de toit flottant. Il existe également une ligne d’épaule solide qui s’étend sur toute la longueur de la voiture, des phares aux feux arrière. Le nouveau Carnaval sera également un peu plus grand que la version actuelle. Il devrait être d’environ 40 mm plus long et son empattement devrait également augmenter de 30 mm. Il est également question qu’il soit 10 mm plus large.

Lisez aussi: Découvrez les performances de la Tata Harrier Black Edition en Hard-Off-Roading

Kia a l’intention d’élargir l’attrait du Carnaval en s’adressant à plusieurs sous-segments du marché des monospaces. Les variantes de moindre qualité auront une capacité d’accueil élevée (jusqu’à 11 sièges) et seront destinées aux voyagistes. Pendant ce temps, les variantes entièrement chargées iront même jusqu’à une sur la variante Limousine actuelle comme une alternative possible aux goûts de la Toyota Vellfire. Le modèle au sommet de la gamme pourrait être un monospace de luxe approprié avec une configuration à quatre places avec une paire de sièges capitaine entièrement réglables pour la deuxième rangée. Il sera naturellement doté de toutes les fonctionnalités de confort et de commodité que vous imaginez.

Lisez aussi: 5 points forts trouvés sur Hyundai Verna mais pas sur New Honda City

Les détails de ce qui pourrait être sous le capot du Carnaval de nouvelle génération sont rares en ce moment. Il devrait être propulsé par une version mise à jour du moteur diesel actuel de 2,2 L sur certains marchés. En outre, il pourrait également obtenir un nouveau moteur turbo-essence de 2,5 litres de 280 ch de la Kia Sorento ainsi qu’un nouveau moteur hybride à essence de 1,6 L. Le Kia Carnival de nouvelle génération sera officiellement dévoilé plus tard cette année et devrait être mis en vente au début de 2021 sur les marchés internationaux. Nous n’obtiendrons le nouveau Kia Carnival qu’en 2022 ici en Inde.