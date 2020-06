Treize fantômes Blu-ray détaillés par Scream Factory

Treize fantômes obtient un Blu-ray édition collector de Scream Factory. Le film de 2001 a été tourné en grand moment lors de sa sortie, mais a gagné un culte après les années depuis sa sortie. Les stars du cinéma Tony Shalhoub, Embeth Davidtz, Shannon Elizabeth, F. Murray Abraham, et Matthew Lillardet a été réalisé par Steve Beck. Cette version du disque comprendra six nouvelles entrevues avec les acteurs et l’équipe, un commentaire, un dossier de presse numérique qui comprend des entrevues et des images en coulisses, et deux autres featurettes. Dommage qu’ils n’aient pas pu obtenir Matthew Lillard pour une nouvelle interview, mais bon. Il sortira le 28 juillet. Consultez la nouvelle couverture et la liste des fonctionnalités pour Treize fantômes au dessous de.

Treize Ghosts Scream Factory Détails

« Une famille hérite d’un élégant manoir en acier et en verre d’un parent décédé. Le hic, c’est qu’avec la maison vient une flopée de fantômes qui ne peuvent être vus qu’à travers des lunettes spéciales. »

Caractéristiques spéciales et spécifications techniques:

NOUVEAU Commentaire audio avec le réalisateur Steve Beck

NOUVEAU Hanté au Canada – une entrevue avec l'actrice Shannon Elizabeth

NOUVEAU The Voice of Reason – une entrevue avec l'acteur Matthew Harrison

NOUVEAU Sophomore Spookshow – une entrevue avec le producteur Gilbert Adler

NOUVEAU The Juggernaut Speaks – une interview avec l'acteur John DeSantis

NOUVEAU The Hammer Speaks – une entrevue avec l'acteur Herbert Duncanson

The Hammer Speaks – une entrevue avec l’acteur Herbert Duncanson Treizeen fantômes révélés

Fichiers fantômes: une maison hantée de profils de poltergeist

Dossier de presse électronique original comprenant des interviews avec le casting et l’équipe et des images en coulisses

Commentaire audio avec le réalisateur Steve Beck, le designer de production Sean Hargreaves et l’artiste d’effets spéciaux de maquillage Howard Berger

Bande-annonce théâtrale

Spots TV

Sous-titres anglais en option pour la fonctionnalité principale

Vous savez quoi? Je suis content que cela sorte. Tout dans ce film était fou, et dix-neuf ans plus tard, je suis ravi de mettre la main sur cette sortie. Treize fantômes sortira le 28 juillet et peut être précommandé ici.

