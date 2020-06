Horizon Forbidden West : une sortie prévue en 2021 sur PS5

Lors de sa sortie sur la PS4 en 2017,Horizon Zero Down, le premier titre de GuerillaGames a suscité de vive réaction auprès des joueurs et a obtenu beaucoup de critiques positives.

Cependant, suite à l’annonce du directeur du jeu, sa suite qui est déjà très attendue par les fans, Horizon Forbidden West n’arrivera sur la PlayStation 5 qu’en 2021, a confirmé le directeur du jeu, Mathijs de Jonge. Selon lui, GuerrillaGames « vise à sortir le jeu l’année prochaine en 2021 », ce qui signifie qu’il ne sortira pas en même temps que la PS5.

Quelques détails croustillants du jeu

Lors de cette annonce vidéo faite par le directeur du jeu, malgré qu’il n’y ait pas eu de nouvelles images d’Horizon Forbidden West, Mathijs de Jonge nous a tout de même donné quelques détails.

D’après lui, le monde ouvert de Forbidden West est encore plus détaillé, plus réaliste, plus vivant que le jeu précédent et offre également une carte plus grande à explorer.

Par rapport à son titre Forbidden West, GuerrillaGames, fait référence à une « nouvelle frontière mystérieuse » dans un monde post-apocalyptique et qui s’étend sur la moitié occidentale des États-Unis.

Horizon Forbidden West présentera également des « dizaines de nouvelles machines » à scanner, à étudier et à combattre, ainsi que de nouvelles tribus d’humains à rencontrer dont certaines ont également compris comment apprivoiser les machines, comme dans Horizon Zero Down.