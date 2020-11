Voici comment diffuser l’exposition canine nationale 2020

Qui ne pourrait pas profiter d’un petit moment de bonheur avec les meilleurs amis de l’homme le jour de Thanksgiving, hein? Eh bien, la 19e édition spéciale de la famille préférée «The National Dog Show» organisée par John O’Hurley et David Frei est là pour mettre un sourire sur votre visage.

Le National Dog Show annuel est diffusé à partir de 12 h HE le jeudi de Thanksgiving comme d’habitude et peut être diffusé via NBC Sports avec un aperçu de 45 minutes. Cliquez sur ce lien pour le vérifier. Diffusez le tout en saisissant les informations d’identification du câble ou connectez NBC à la télévision pour le regarder.

NBC a diffusé l’événement, organisé par le Kennel Club de Philadelphie, après le défilé de Thanksgiving de Macy depuis 2002, et les fans peuvent diffuser gratuitement les expositions canines nationales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sur Peacock sur la NBC. Chaîne sportive.

Cette année est bien sûr différente. En raison de la pandémie de coronavirus, aucun spectateur, vendeur, sponsor ou média ne sera présent pendant la compétition des chiens de race. Moins de chiens concourent cette année aussi, selon NBC. Seuls 600 chiens participeront à l’exposition canine nationale 2020, soit une baisse considérable par rapport au montant typique, qui est d’environ 2000. Trois races feront également leurs débuts au National Dog Show cette année.

Chaque chien en compétition doit être enregistré auprès de l’American Kennel Club, comme d’habitude. Le club reconnaît 208 races et celles-ci sont réparties en sept catégories. En plus des hôtes de longue date O’Hurley et Frei, la correspondante de NBC Sports Mary Carillo offrira également ses idées lors de la télédiffusion.