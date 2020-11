Star Trek: Discovery Saison 3 Episode 7 Œufs de Pâques et références

USS Yelchin

L’une des «boîtes noires» récupérées par Burnham provient d’un «ancien» vaisseau de la Fédération appelé le USS Yelchin. Cela ressemble à un énorme hommage à l’acteur Anton Yelchin, qui a joué Chekov dans le Star Trek redémarrer les films. Tragiquement, Yelchin est mort juste avant la sortie de Star Trek au-delà.

Pensée bidimensionnelle

Tilly dit à Burnham que le mappage de toutes les données Burn fonctionne correctement en deux dimensions, mais pas dans un espace en trois dimensions. Cela pourrait être un léger signe de tête à Spock La colère de Khan. Dans ce film, Spock fait remarquer à Kirk que les stratégies de Khan indiquaient une «pensée bidimensionnelle».

Vulcan devient «Ni’Var»

Le nouveau nom de la planète Vulcain – Ni’Var – vient de OG Star Trek la culture des fans. Dans le fanzine de 1968 appelé Spockanalia, L’écrivain fan Dorothy Jones a proposé le mot «ni var», qui, selon elle, était un mot vulcain faisant référence à «deux formes». Ce n’est cependant pas la première fois que ce mot en fait un canon; en 2002 Entreprise épisode «Shadows of P’Jem», le NX-01 a rencontré un vaisseau Vulcain nommé Ni’Var.

Saru et Burnham n’ont aucune idée que les Romuliens ont des oreilles pointues

Lorsque Saru apprend que les Romuliens partagent la planète anciennement connue sous le nom de Vulcain, il dit: «Les Romuliens étaient considérés comme des ennemis à notre époque.» Vance souligne que «l’histoire a oublié cela à votre époque, mais les Romuliens et les Vulcains étaient deux tribus de la même race…» Tout cela est vrai, mais le plus drôle est que parce que le point d’origine de DISCO se produit en 2258, c’est un huit des années avant les événements de «Balance of Terror», en 2266, dans lequel Kirk, Spock et à peu près tout le monde à Starfleet, apprirent que les Romuliens ressemblaient beaucoup à des Vulcains.

Spock et «Unification III»

Le titre de cet épisode fait référence à l’épisode en deux parties de La prochaine génération, «Unification Partie 1» et «Unification Partie 2» Cependant, dans le TNG jours, certains des épisodes en plusieurs parties ont été conçus de cette façon; ce qui signifie que le texte à l’écran indique «Unification II» et non «Unification Partie 2.» Cela était également vrai pour des épisodes comme « Redemption II ». Ce n’était pas le cas avec «Le meilleur des deux mondes», «Time’s Arrow» ou «Descent». Ce n’est pas non plus le cas avec le titre de Découverte premier épisode de la saison 3, « That Hope Is You, Part 1 », qui décrit très clairement la « Part 1. » Cela dit, Découverte est le premier randonnée série de ne pas afficher les titres des épisodes pendant le générique d’ouverture, une tradition qui s’est poursuivie avec Picard. (Bien que Ponts inférieurs utilisé le TNG style et a les titres épelés dans le générique.) Cela dit, « Unification III » est la toute première fois qu’un titre d’épisode en un randonnée La série se pose directement comme une suite au titre d’un épisode d’une émission totalement distincte.

La «mort» de Spock