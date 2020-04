Voici à quoi pourrait ressembler Maruti Ertiga Rivaling Tata MPV

Voici un rendu numérique du monospace économique de Tata qui, s’il est lancé, ira à l’encontre de Maruti Suzuki Ertiga. Pour l’instant, il n’y a aucun plan pour cela.

Maruti Ertiga est le monospace le plus populaire du pays et aussi l’un des plus abordables. Prix ​​d’environ Rs 7,59 Lakhs jusqu’à Rs 10,13 Lakhs (ex-showroom). Il y a Renault Triber encore plus abordable, mais c’est une voiture de moins de 4 mètres.

Hyundai et Kia comptent affronter Maruti Ertiga dans les années à venir. Hyundai est actuellement au stade de développement d’un monospace dont le prix sera compris entre 10 et 15 Lakhs. Avec ces deux marques, même MG prévoit d’apporter le 360M.

Cependant, Ertiga est le seul coureur de son segment et détient un monopole. Chaque fois qu’il s’agit d’une voiture à 7 places, de nombreux acheteurs se tournent vers Ertiga. Bien qu’il n’ait qu’un moteur à essence, c’est un choix préféré. Les deux raisons sont la confiance Maruti et la maintenance à faible coût.

Voici un rendu numérique si Tata a fait un monospace à petit budget pour rivaliser avec Ertiga. Tata semble progresser rapidement dans chaque segment et il ne faudrait pas assez de temps avant que Tata ne bouge également ici. Ce monospace Tata est inspiré du dernier design vu sur les voitures récemment lancées.

Ce monospace ressemble à une fusion d’Altroz ​​et Harrier. La partie avant semble provenir d’Altroz ​​et de Harrier. Il y a la calandre avant de la gamme Humanity, des feux de jour LED élégants, des phares fusionnés dans le pare-chocs avant et un capot angulaire.

De côté, les lignes sont similaires à ce que nous avons vu sur l’Altroz. Il tire également ses roues en alliage de la berline avec hayon arrière. Ces éléments de conception spécifiques ont récemment été vus sur toutes les voitures Tata revisitées et seront également visibles sur les voitures à venir.

Le nouveau monospace sera basé sur la plate-forme ALFA qui est actuellement utilisée avec Altroz. De nombreux VUS, berlines, berlines et véhicules électriques à venir utiliseront cette plateforme. Si Tata prévoit d’apporter un monospace, ce sera la gamme 8-12 Lakhs. Il emprunterait ses moteurs à essence et diesel à Nexon, ainsi que les mêmes options de transmission.