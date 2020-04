Kevin Smith sur certains joueurs originaux de retour pour la suite de Mallrats – Africadaidly

Il y a quelques semaines, Kevin Smith a déclaré à nos propres Mandy Griffiths que si les pièces se mettaient en place, Ben Affleck reprendrait son rôle de Shannon pour la suite des Mallrats récemment annoncée.

«Oh, je l’espère. Je veux dire, je lui demanderai le moment venu. C’est juste s’il a le temps libre de sauter. Ce serait adorable. Mais, vous savez, il revient pour Holden [in “Jay and Silent Bob Reboot”] est super spécial parce que ce personnage est super spécial. Je ne sais pas si je me dis « hey man, c’est » Mallrats « , je veux revenir pour Shannon Hamilton? » Il dira « non ». [laughs]. Mais nous verrons. «

Aujourd’hui, Smith est apparu en direct du film original sur Focus Features pour révéler certains des autres joueurs – des acteurs dont les engagements sont apparemment plus fermes que ceux d’Affleck – qui reviendront pour « Twilight of the Mallrats », qu’il écrit actuellement.

Dit le cinéaste, Ethan Suplee, Sven-Ole Thorson et Renee Humphrey sera certainement de retour pour le suivi de son culte culte des années 90.

« Il y a un suivi à l’histoire de Trish dans » Twilight of the Mallrats « . Scandaleux », a-t-il dit à propos du retour de Humphrey.

« LaFours est également de retour », a-t-il déclaré à propos de Sven-Ole Thorson, 75 ans, qui jouait le rôle d’agent de sécurité du centre commercial dans l’original.

«Ethan [Suplee] est la moitié de cette taille maintenant et déchiré comme LaFours. Dans Crépuscule des Mallrats, il est le nouveau gars de la sécurité du centre commercial. Jacked. «

Quant au rôle potentiel d’Affleck, « [Shannon’s arrest] est un point crucial de l’intrigue. «

Auparavant, Smith avait suggéré que Jeremy London, Jason Lee, Shannen Doherty et Michael Rooker seraient également de retour avec Bruce Campbell aussi potentiellement en ligne pour un rôle.