Voici à quoi pourrait ressembler le Renault Duster de nouvelle génération

Découvrez ce rendu numérique de l’apparence de la nouvelle génération de Renault Duster, en s’inspirant de modèles de modèles mondiaux tels que Clio et Koleos.

Renault Duster n’a reçu aucune mise à niveau de génération jusqu’à présent mais il en est déjà à son troisième lifting. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Renault pourrait proposer une mise à jour de génération pour le Duster dans les années à venir, mais cela n’est pas encore confirmé. Il a déjà accompli 8 ans sur le marché indien et est toujours populaire parmi les amateurs d’automobiles.

Voici un rendu numérique imaginé du nouveau Gen Renault Duster. Sur les marchés mondiaux, Duster est déjà dans sa deuxième génération mais nous avons toujours la première. Ce rendu montre à quoi ressemblerait le Duster s’il obtient une touche moderne avec des repères de conception d’autres voitures Renault sur les marchés européens et américains.

À l’avant, vous pouvez voir la même calandre chromée à trois lamelles, mais flanquée de nouveaux phares et de feux de jour LED en forme de C. Le pare-chocs avant semble plus volumineux avec de larges bouches d’aération, des lignes musclées et encore une fois, le boîtier en forme de C pour les feux de brouillard. Le capot a été légèrement modifié et ses ailes latérales en saillie reçoivent une nouvelle touche.

De chaque côté, il n’y a pratiquement pas de différence, sauf des jantes en alliage plus élégantes et plus élégantes. Certains des signaux reportés incluent les rails de toit, le pilier B et le pilier C noircis ainsi que les plaques de soubassement qui agissent également comme un marchepied. Les passages de roue évasés de Duster sont l’un de ses meilleurs atouts et les plus connus.

À l’arrière, au lieu d’un bossu, vous obtenez un design plus plat. Le feu arrière et le coffre ont été entièrement repensés pour un look frais et moderne. En fait, le coffre ressemble un peu à la Renault Triber. En gardant ce rendu de côté, nous nous attendons en fait à ce que Duster ait un nouveau look dans les 1-2 prochaines années.

Récemment, Duster a perdu son moteur diesel de 1,5 litre en raison des normes d’émission BS6. À partir de maintenant, il est vendu avec un moteur à essence de 1,5 litre qui produit 104 PS. Bientôt, il obtiendra également un moteur essence turbo de 1,3 litre produisant 156 ch et 255 Nm de couple maximal. Ce moteur fera du Duster le plus puissant de sa catégorie.