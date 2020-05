JIMMY OLSEN # 10, BLACK CAT STRIKES # 4, YOUTH # 2, Plus

Crédit: DC



Spider-Man: le chat noir frappe…

Crédits: Marvel Comics



Spider-Man: The Black Cat Strikes # 4 (Publié par Marvel Comics; Review by David Pepose; ‘Rama Rating: 7 out of 10): L’écrivain Dennis «Hopeless» Hallum et l’artiste Luca Maresca rendent une justice surprenante à la bande dessinée liée au jeu vidéo dans Spider-Man: Le chat noir frappe # 4, situé dans le monde du jeu Spider-Man Playstation 4. Alors que Peter se remet du meurtre apparent du chat noir, Hallum parvient à nous serrer le cœur bien que nous sachions que la mort super-héroïque est généralement exagérée – regarder Peter se débattre avec ce qu’il vient de voir adoucira de nombreux lecteurs sceptiques quant à l’existence de ce titre. À son meilleur, l’artiste Luca Maresca évoque des morceaux du classique John Romita Jr. avec son design Spidey, aux yeux écarquillés et profondément expressif. Alors que certains des montages interstitiels mettant en vedette Silver Sable et la guerre croissante de Hammerhead à travers la ville ne peuvent s’empêcher de glisser un peu, le travail des personnages de Hallum et les illustrations efficaces de Maresca font de cette bande dessinée de jeu vidéo un moyen de sortir de sa catégorie de poids.

Crédit: DC



Superman’s Pal, Jimmy Olsen # 10 (Publié par DC; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 7 out of 10): Le coupable derrière la tentative d’assassinat bâclée de Jimmy est révélé de manière suffisamment ridicule dans Le copain de Superman, Jimmy Olsen # 10. Mais alors que le concept haut de gamme de Matt Fraction et Steve Lieber est toujours bien intact ici, comme la coupure prolongée des exploits du Porcadillo, la nature quelque peu décousue de la narration est très évidente ici dans le numéro 10 – donc à tel point que je ne suis pas sûr que ce dixième numéro puisse être considéré comme un «bon» numéro unique de bande dessinée car il coupe de diverses vignettes qui seraient mieux servies comme un récit plus long et soutenu. Bien que le script de Fraction soit un peu une fractale, les illustrations de Steve Lieber continuent d’afficher un réalisme chaleureux et un timing comique pointu. Surtout dans la séquence de Jimmy et ses complices involontaires coincés sur un toit lors d’une invasion extraterrestre. Bien que Lieber joue la scène assez large, chaque expression des modèles de personnage se sent et se lit comme réelle, vendant davantage la réalité ridicule de la série. Bien que l’énergie chaotique et la comédie de Jimmy Olsen est toujours là, ce dixième numéro serait mieux servi dans le cadre d’une collection.

Crédit: comiXology Originals



Youth # 2 (Publié par ComiXology Originals; Review by Matthew Sibley; ‘Rama Rating: 4 out of 10): Le premier numéro de Jeunesse marié, un rythme insouciant avec des personnages à peine esquissés – une qualité à la fois des scripts de Curt Pires par les chiffres et de l’art délicat d’Alex Diotto. Autant que les premières impressions sont essentielles, tous les projets créatifs ne démarrent pas rapidement. Mais pour ce deuxième numéro, nous espérions que l’équipe créative trouverait sa place et démontrerait ce qui rend unique leur vision des «adolescents qui ont des super pouvoirs». Alors que l’explication abstraite de ces pouvoirs qui ouvre le deuxième numéro convient mieux aux styles artistiques de Diotto et Dee Cunniffe – ce dernier en particulier rend une belle étendue étoilée – il finit par prendre la moitié du problème à expliquer. La seconde moitié décompresse ensuite le récit encore plus via une confrontation avec un « bootleg Nick Fury » – les mots de Pires – et les problèmes du premier numéro continuent de persister. À mi-chemin de la série, la chose la plus proche d’un personnage est la narration post-moderne qui intervient parfois, mais ce n’est pas un bon substitut aux personnages réels. Après une première et une deuxième impression de mauvaise qualité, Jeunesse offre peu à captiver et trop peu d’incitation à rester au cas où et voir si la moitié arrière offrira plus.

Crédit: DC



Batman: The Adventures Continue # 4 (Publié par DC; Revue par David Pepose; ‘Note Rama: 6 sur 10): Avec plus de marge de manœuvre pour continuer leur histoire, les écrivains Alan Burnett et Paul Dini et l’artiste Ty Templeton entrent dans un groove solide avec Batman: The Adventures Continue # 4, alors que Robin a une équipe inattendue avec Deathstroke the Terminator, tandis que Batman se rapproche de la silhouette sombre le surveillant à travers Gotham. C’est au crédit de Burnett et Dini que si la plupart des lecteurs savent que Slade Wilson est un méchant, son contrepoint avec Robin est suffisamment solide et naturel pour que vous puissiez le voir commencer à gagner le Boy Wonder; cela dit, l’intrigue secondaire de Batman se sent toujours un peu surchargée, en particulier une séquence d’apparence plate où Templeton doit le faire monter un escalier pour essayer d’attraper son harceleur. Pourtant, Templeton s’acquitte bien de Robin, Deathstroke et de la méchante star invitée Firefly, mettant ce problème solidement dans la colonne des victoires.

Crédit: Image Comics



Outcast # 45 (Publié par Image Comics; Review by Kat Calamia; ‘Rama Rating: 4 out of 10): Après 45 numéros, Banni continue de lutter pour trouver une identité pour elle-même, ce qui devient encore plus apparent avec la construction terne du titre jusqu’à sa finale. La «fusion» arrive alors que nos héros se retrouvent face à face avec le méchant de la série. À part l’œuvre stellaire de Paul Azaceta, le script de Robert Kirkman manque de lien émotionnel. Cela mène à une scène sans tension entre Kyle Barnes et le grand méchant du titre. Bien que les battements émotionnels manquent dans le script, Azaceta fait un beau travail de capture visuelle des émotions par l’utilisation brillante de petits panneaux de près lorsque les personnages changent de posture et d’expressions faciales. Global, Banni est une brûlure lente à la fin, et avec seulement trois problèmes restants, il semble que le titre sortira avec un gémissement plutôt qu’un coup.

Crédits: BOOM! Studios



Buffy the Vampire Slayer # 14 (Publié par BOOM! Studios; Review by Matthew Sibley; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Le fardeau du tueur est lourd, bien que cette question de Buffy contre les vampires voit Jordie Bellaire démontrer à quel point cela complique également la vie de ses proches. Buffy ne s’entend pas très bien avec Kendra, mentant à sa mère sur ce qui se passe vraiment dans sa vie, créant un niveau de tension familiale encore plus grand que le fait déjà une adolescente, en plus de lutter contre le manque de Willow et Xander maintenant. L’héroïne de Bellaire est un super-héros et la difficulté de cette dichotomie à double vie est bien visible. Julian Lopez et Moisés Hidalgo se joignent au livre avec ce numéro – Raúl Angulo reste sur les couleurs, assisté de Francesco Segala – poursuivant sa séquence d’artistes qui excellent dans le jeu nuancé des personnages. Il suffit de regarder leur première page pour voir cela, où le visage de leur chef affiche une procession à tir rapide d’émotions changeantes. Bien qu’il s’agisse d’un problème plus calme dans l’ensemble, il se transforme en un grand crescendo émotionnel et une page finale intrigante qui compliquera sûrement BuffyLa vie de plus.

Crédits: Titan Comics



Doctor Who: The Treizième Doctor # 2.4 (Publié par Titan Comics; Review by Justin Partridge; ‘Rama Rating: 8 out of 10): Les dixième et treizième médecins sprintent vers la finale de leur première équipe en Doctor Who: Le treizième docteur # 2.4. Pris au piège entre les anges pleureurs et les Autons qui déchaînent maintenant, les médecins et leurs compagnons ont assemblé leurs tournevis soniques et leurs TARDIS pour une finale passionnante, quoiqu’un peu précipitée, du premier arc de «l’année deux». Mais même en dépit de la vitesse de l’intrigue, l’écrivain Jody Houser capture à lui seul les voix de Jodie Whittaker et de David Tennant, soutenues par leurs compagnons, et passe au travers du «plan» des médecins. L’artiste Roberta Ingranata et Enrica Eren Angiolini gèrent également bien le double acte rapide, faisant des allers-retours avec les intérieurs TARDIS du dixième et du treizième médecin et remplissant chaque panneau avec de merveilleux détails en caractère pour les deux, comme la physique nerveuse de Tennant et la bouche à moteur de Whittaker. charme. Bien que ce dernier numéro frapperait beaucoup mieux dans une frénésie de lecture, Doctor Who: Le treizième docteur # 2.4 est amusant amusant multi-docteur.