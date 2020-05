En savoir plus sur le Redmi 10X et le Redmi 10X Pro 5G

Telephone Portable 4G, Smartphone Blackview A80 Pro (2020), (6,49 Pouces -4Go de RAM/ 64Go de ROM - Double Nano SIM - 256Go SD - 4680 mAh - 13MP/ 8MP Caméra - Android 9.0) Bleu [Version EU]

🔥Ecran ULTRA-Immersif:🔥 Le Blackview A80 Pro arbore un grand écran 6,49'' HD+ ultra-immersif, qui vous offriront un confort visuel certain. Rentrez en totale immersion dans vos contenus préférés grâce aux bordures affinées de l'écran (format 19:9) et la caméra frontale subtilement intégrée. 🔥Large Stockage:🔥 Stockez tous vos contenus ou applications sans crainte, grâce à la large mémoire interne de 64Go : 80 épisodes de votre série préférée, 600 albums de musique ou encore 25 jeux exigeants. Peur de manquer ? Etendez votre stockage jusqu'à 256Go en ajoutant une carte micro SD. Le processeur Octa-Core MediaTek Helio P25, couplé à 4Go de RAM, vous fera profiter d'une expérience rapide et sans accroc pour tous vos usages (jeux, applications...). 🔥2 Jours d'utilisation 120H d’autonomie:🔥 Équipé d'une puissante batterie de 4680 mAh, le Blackview A80 Pro vous accompagnera pendant 2 jours avec une charge complète. Affranchissez-vous des limites : passez vos appels, naviguez sur internet, jouez ou visionnez votre série préférée en toute sérénité, sans vous préoccuper du niveau de batterie. 🔥Caméra à l’Intelligence Artificielle:🔥 Réussissez vos photos comme un pro grâce à la quad caméra! Capturez facilement de beaux souvenirs avec le capteur principal de 13MP. Révélez votre sensibilité artistique en utilisant le capteur Portrait, pour apporter de la profondeur de champ à vos clichés et donc créer un flou d'arrière-plan. Quant au capteur Grand Angle, il ravira les amateurs de paysage et de photos de groupe. 🔥Design Tendance:🔥 Succombez au design sublime du Blackview A80 Pro. Son dos revêtant un élégant dégradé de couleurs, la conception 3D sur le côté permet une bonne adhérence. Blackview vous offert 2 ans grarantie et une réponse dans 24h pour SAV si vous nous contactez sur amazon.