VUniverse pourrait être l’organisateur de services de streaming dont nous avons besoin / Film

Il y a tellement de services de streaming en ce moment qu’il est parfois difficile de tous les suivre. Parfois, il est difficile de trouver quelque chose pour regarder une perspective intimidante lorsque vous passez à travers plusieurs applications de streaming différentes, en regardant ce qui est disponible dans chacune. Ne serait-il pas intéressant de pouvoir organiser tous les titres disponibles sur tous les services de streaming auxquels vous êtes abonné? Heureusement, il semble que le sauveur du service de streaming soit arrivé avec une nouvelle startup appelée VUniverse, qui se présente comme un « guide des chaînes pour l’univers du streaming ».

La date limite a attiré notre attention sur VUniverse, qui a récemment terminé les tests bêta et est maintenant lancé pour le grand public. La startup met en évidence le fait que les streamers peuvent passer en moyenne 20 minutes à essayer de trouver un film ou une émission de télévision à regarder, et avec chaque ménage ayant en moyenne cinq services de streaming différents, la recherche peut être épuisante. Voici comment VUniverse espère vous aider:

VUniverse est une plate-forme personnalisée de recommandation de films et d’émissions qui permet aux utilisateurs de parcourir leurs services de streaming dans une seule application, un guide des chaînes pour l’univers du streaming. En utilisant l’intelligence artificielle, VUniverse crée un profil gustatif unique pour chaque utilisateur et sert des listes intelligentes de titres sélectionnés en utilisant l’humeur, le genre et les tags générés par l’utilisateur, tous basés sur le contenu des services d’abonnement existants de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également créer des listes de surveillance personnalisées pour rester organisé et garder une trace de ce qu’ils veulent regarder.

J’ai pris un certain temps pour m’inscrire à VUniverse, créer un profil et lui donner un coup de feu. La première chose que VUniverse vous propose est d’évaluer 10 films et / ou émissions de télévision différents. Vous pouvez soit évaluer le film sur cinq étoiles si vous l’avez vu, soit l’étiqueter comme quelque chose que vous souhaitez regarder ou que vous n’avez pas encore vu. Si vous le marquez comme quelque chose que vous souhaitez regarder, il sera ajouté à une liste de lecture « À regarder plus tard », ce qui vous permet de voir facilement quels services de diffusion diffusent les films que vous souhaitez voir.

Si vous recherchez des suggestions de films à regarder dans les différents services de streaming auxquels vous êtes abonné, vos notes vous aideront à créer les listes de titres susmentionnées en fonction de ce que vous avez le plus apprécié. Par exemple, dans les classements auxquels j’ai rapidement accédé lors de la création de mon profil, j’ai des listes suggérant «de la science-fiction provoquant la réflexion» et «des comédies charmantes et légères». Comme pour de nombreuses suggestions de streaming organisées selon vos goûts, ces listes s’amélioreront à mesure que vous noterez plus de titres. Et pour mémoire, j’ai vu presque tous les titres énumérés ci-dessus, mais je ne l’ai pas encore dit à VUniverse, c’est pourquoi ils sont suggérés.

Dans ces listes, vous pouvez passer votre curseur sur le titre, et il vous indique quels services de streaming ont actuellement le titre disponible, et parfois le prix du film ou de la série télévisée à acheter numériquement sur iTunes ou Google Play. Pendant le survol, vous pouvez également cliquer sur le service de diffusion en continu ou le fournisseur numérique, et il vous amènera directement à la page de ce titre pour l’afficher. Ce genre de facilité est exactement ce que VUniverse veut que les utilisateurs aient. Monica Brady, COO et co-fondateur, a déclaré dans un communiqué:

«Nous avons créé VUniverse parce que nous étions fatigués de parcourir des titres sans fin de suggestions de films et de basculer entre les services. Trouver quoi regarder est devenu une corvée. VUniverse soulage la douleur et permet aux utilisateurs d’obtenir la pleine valeur de leur temps et de leurs frais d’abonnement. »

Pour l’instant, les services inclus dans le catalogue de VUniverse incluent Netflix, Hulu, Disney +, Amazon Prime Video, HBO, YouTube Premium et AppleTV +, ainsi que des offres de réseaux qui ont des bibliothèques de streaming pour leurs émissions comme ABC, CBS, FOX, NBC , TBS, PBS, The CW et USA. Il existe également plus de streamers de niche comme DC Universe et Tubi, ainsi qu’iTunes et Google Play pour les options d’achat de films / TV numériques.

Espérons que VUniverse se développera pour inclure plus de fournisseurs de streaming comme Criterion Channel, Shudder, etc., car les sites Web / applications avec des fonctionnalités similaires mais quelque peu incomplètes, comme Letterboxd et Just Watch, ont une liste beaucoup plus grande de streamers que vous pouvez utiliser pour rechercher des titres. . Mais là où VUniverse améliore ces deux offres, il est plus facile de parcourir les titres de tous vos services de streaming sans passer à différentes applications ou de définir un ensemble de filtres pour trouver ce que vous recherchez. C’est parfait pour les moments où vous voulez découvrir quelque chose à regarder plutôt que de chercher un titre spécifique. Ils offrent également la possibilité de créer vos propres listes de lecture de films / émissions de télévision que vous souhaitez voir. Donc, si vous souhaitez conserver une liste organisée de documentaires ou d’émissions spéciales, vous pouvez le faire.

Le seul inconvénient de VUniverse est qu’il n’est actuellement disponible que via les appareils Apple et Android et votre navigateur Web. Mais ils prévoient de publier l’application pour les appareils Roku, Apple TV et Amazon Fire à l’avenir. Les cartes peuvent également contenir une version premium, bien qu’il ne soit pas clair quelles offres supplémentaires seraient disponibles si vous les payiez.

VUniverse est maintenant disponible, et vous pouvez commencer votre propre profil ici.

