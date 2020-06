Voici à quoi pourrait ressembler le prochain monospace Hyundai

Voici un rendu numérique imaginatif du prochain monospace Hyundai qui devrait être lancé vers 2021.

Des rapports antérieurs suggèrent que Hyundai va lancer un nouveau monospace budgétaire en Inde d’ici 2021. Il est actuellement en cours de développement et sera en fait un lancement mondial en premier, avant de se diriger vers notre pays. Comme prévu, ce sera la réponse longtemps attendue de Hyundai à Maruti Suzuki Ertiga et, éventuellement, à Mahindra Marazzo.

Voici un rendu numérique imaginatif du prochain monospace Hyundai. Les premières impressions suggèrent que son style s’inspire des modèles mondiaux de Hyundai. La grille en cascade est plus petite que par rapport aux autres modèles. Le style des phares et des feux de jour est similaire au Venue, tout comme le style des phares antibrouillard.

Sur la base de ce rendu, le monospace Hyundai semble assez haut de gamme et lors de son lancement, il continuera de l’être. De nombreux éléments de conception seront vus de la toute nouvelle Sonata de spécification mondiale ainsi que de la nouvelle génération Creta, lancée en Inde. La même cabine de qualité supérieure de toutes les voitures Hyundai sera la vitrine de ce monospace.

En termes de prix, il devrait être très proche de la nouvelle Creta. Sous le capot, le monospace Hyundai pourrait utiliser les moteurs essence et diesel de 1,5 litre du nouveau SUV. Les chiffres de puissance seront les mêmes, tout comme les options de boîte de vitesses. De toute évidence, le moteur turbo essence ne viendrait pas sur ce monospace.

Les fonctionnalités à bord peuvent inclure un grand système d’infodivertissement à écran tactile, la technologie de voiture Internet Blue Link, un toit ouvrant électrique, un chargeur sans fil, des bouches d’aération pour les trois rangées, un régulateur de vitesse, un combiné d’instruments numériques et bien plus encore. Nous nous attendons à ce qu’il soit disponible en version 6 places ainsi qu’en version 7 places, l’ancienne réservée aux variantes haut de gamme.

Avant cela, Hyundai lancera la nouvelle génération i20 et le lifting Tucson. Ce dernier a été affiché à l’Auto Expo 2020 et ses prix ne sont plus que dévoilés pour le moment. Quant à l’i20, il bénéficiera d’une mise à niveau majeure avec de nouveaux moteurs, un style rafraîchi et de nombreuses autres premières fonctionnalités du segment.