Regardez l’événement PS5 Reveal Showcase ici à 13h00 PDT / 16h00 EDT

Aujourd’hui c’est le jour. Après plus de six mois à laisser Microsoft monter sur scène pour parler de la Xbox Series X, ne dévoilant que de petits détails tels que le contrôleur DualSense et les discussions techniques de type ASMR de Mark Cerny, et un bref délai pour soutenir le mouvement Black Lives Matter , Les fans de PlayStation vont enfin voir derrière le rideau avec une heure de jeu épique qui révèle ce qu’est le gameplay PS5. L’événement de présentation de la PS5 dévoilera à 13 h, heure du Pacifique / 16 h, heure de l’Est, et vous pouvez la voir ici avec nous dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui peut être montré aujourd’hui. Des fuites récentes indiquent un Resident Evil 8 révéler peut arriver. Beaucoup pensent que Call of Duty 2020 sera enfin dévoilé ici. Et bien sûr, il y a un groupe de studios propriétaires Sony qui ont été curieusement silencieux au cours des deux dernières années. Après tout, Sony sait que la PlayStation est ses exclusivités, donc sa première révélation de la PS5 va être chargée de jeux propriétaires. Horizon 2 de Guerrilla est le candidat le plus évident, mais nous pouvons également voir ce que des gens comme Insomniac et Sony Santa Monica font également leur apparition lors de la vitrine, même si leurs jeux ne seront pas des titres de lancement. Malgré la spéculation, étonnamment, pas beaucoup de fuites concernant ce que nous pouvons voir aujourd’hui.

Regardez la vitrine de l’événement PS5 Reveal ici

La diffusion d’aujourd’hui commence à 13 h Pacifique / 16 h Est et durera un peu plus d’une heure, selon Sony.

Je maintiens toujours que nous n’obtiendrons pas encore la révélation complète du design de la console, le prix ou la date de sortie. Le marketing de Sony autour du «Future of Gaming Show» est fortement axé sur les jeux, et même les bandes-annonces ne montrent que le DualShock 4. Si quoi que ce soit, tout au plus, je m’attends à ce que nous obtenions juste une allumette de la conception de la console avec un promesse de plus à venir, mais nous savons avec certitude que celui-ci se concentrera sur les jeux, les jeux, les jeux.