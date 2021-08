Virgin River saison 4 : L’annonce qui a révélé par erreur le tournage de la suite de la série

Après les événements de la troisième saison, les fans sont impatients de découvrir la saison 4 de la série Virgin River. Cependant, Netflix n’a pas fait de commentaire sur ce renouvellement, mais une annonce a peut-être laissé entendre par erreur le sort de la série. L’annonce confirmant que la saison 4 de la série est en cours de tournage

Virgin River, le drame romantique et fantastique a débuté sa troisième saison le 9 juillet dernier sur la plateforme de streaming Netflix, avec une fin qui a laissé tous les fans de la série intrigués. Une raison, qui les maintient dans un état d’anxiété en attendant une saison 4.

Rappelons que Virgin River est apparu sur Netflix fin novembre 2020 avec la saison 2. La série a été renouvelée pour son troisième volet, et beaucoup s’attendaient à ce que la série soit lancée entre novembre et décembre 2021.

Cependant, les fans ont eu la bonne nouvelle lorsque la plateforme de streaming a annoncé que la saison 3 arriverait le 9 juillet de cette année. Une première qui en a surpris plus d’un. Maintenant, les fans sont impatients de voir la saison 4 de Virgin River, pour découvrir quel sera le destin de leurs personnages préférés, dont les intrigues ont culminé dans le suspense avec le dernier épisode.

Jusqu’à présent, Netflix n’a pas fait de commentaire sur le renouvellement des épisodes à venir. Et la showrunner de Virgin River, Sue Tenney, déclare dans chacune de ses interviews qu’elle ne sait pas si le drame romantique à succès sera relancé, même s’il reste de nombreuses histoires à raconter.

Malgré l’incertitude de certains, de nombreux fans sont sûrs que Virgin River sera renouvelé d’un jour à l’autre. En effet, des indices indiquent que les acteurs et l’équipe sont sur le plateau depuis le mois dernier pour filmer les prochains épisodes. Ce n’est pas parce qu’aucune information officielle n’a été publiée que la saison 4 de Virgin River n’est pas en préparation. Netflix Life rapporte que les acteurs et l’équipe tournent de nouveaux épisodes depuis juillet 2021 et que la production devrait s’achever en novembre 2021.

L’annonce a révélé que la saison 4 de Virgin River est en tournage

En parallèle, la nouvelle la plus récente d’une quatrième saison assurée vient des fans de Virgin River eux-mêmes après avoir découvert un nouvel indice. Par erreur, un bar de Vancouver vient de révéler que la saison 4 du drame romantique de Netflix est déjà en tournage. Il s’avère que récemment, le compte Instagram du Watershed Grill situé au nord de Vancouver, l’endroit que Virgin River utilise pour le bar de Jack, a annoncé qu’il serait fermé pour le tournage. C’est ce qu’ils ont annoncé sur leur Instagram selon le magazine Hello !

“A Shed vous informe que nous serons fermés les 17 et 18 août pour le tournage et que nous rouvrirons le jeudi 19 à 14 heures. Nous vous remercions d’avance pour votre patience et votre compréhension et nous vous verrons jeudi !”.

Les fans de Virgin River ont immédiatement inondé le message, ce qui a incité The Watershed Grill à retirer le post qu’il avait publié par erreur sur Instagram, et à le remplacer par un autre où l’on pouvait lire :