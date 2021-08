Directrice saison 2 : Y aura-t-il une suite de la série Netflix avec Sandra Oh ?

Directrice de Netflix est une comédie dramatique qui se déroule dans le département d’anglais autrefois glorieux d’une université prestigieuse. Le Professeur Ji-Yoon Kim, l’un des rares membres du corps professoral de couleur, devient la première femme à la tête du département, seulement pour être inondée d’obstacles. Le département fait une hémorragie d’inscriptions et le corps professoral largement déconnecté qui est au crépuscule de son apogée d’enseignement semble être le moins dérangé.

Ajoutez aux problèmes susmentionnés, la relation tumultueuse de la nouvelle présidente avec sa fille adoptive et son ami et collègue le plus proche Bill se désagrège lentement, et nous avons une montre vraiment engageante entre nos mains. Alors, allons-nous voir plus de Ji-Yoon et des personnages excentriques qui peuplent l’Université de Pembroke ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Directrice !

Date de sortie de la saison 2 de Directrice

La saison 1 de Directrice est sortie le 20 août 2021 sur Netflix. Les six épisodes, d’une durée d’environ 30 minutes chacun, ont été diffusés simultanément. La saison d’ouverture de la série a une durée relativement courte par rapport à bon nombre de ses contemporains, mais est apparemment remplie de développement de personnages et de scénarios fascinants.

En ce qui concerne la saison 2, il n’y a eu aucune annonce officielle quant à savoir si elle a été éclairée. Pour l’instant, il est probable que la popularité et l’audience de l’émission soient évaluées, ce qui sera ensuite pris en compte pour déterminer si une saison de suivi est faite ou non. La bonne nouvelle pour les fans de la série est que la première saison laisse de nombreuses ouvertures pour des saisons de suivi potentielles en créant des personnages superposés qui partagent des relations complexes (comme celle que Ji-Yoon partage avec sa fille et celle qu’elle partage avec Bill).

La co-scénariste prolifique de la série, Amanda Peet, a ajouté juste la bonne quantité d’étincelles entre les personnages centraux pour laisser le public en redemander. D’une certaine manière, il semble que la saison 1 ait simplement préparé le terrain pour qu’une histoire plus importante se déroule. Par conséquent, il y aura probablement une quantité importante de soutien pour au moins une saison de plus. Le destin de nombreux personnages, notamment Bill, est également laissé dans les limbes dans la finale de la saison 1, laissant entendre que nous pourrions potentiellement obtenir plus de la série. Si le feu vert est prévu bientôt, et étant donné qu’il n’y a pas de retard majeur dans la production, nous nous attendons à ce que la saison 2 de Directrice soit diffusée en avant-première entre le milieu et la fin de 2022.

Casting de la saison 2 de Directrice

Directrice est centrée sur le Dr Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) et ses collègues Bill Dobson (Jay Duplass), Yasmin “Yaz” McKay (Nana Mensah), Dean Paul Larson (David Morse), Joan Hambling (Holland Taylor) , et Elliot Rentz (Bob Balaban). La famille de Ji-Yoon se compose de sa fille adoptive Ju-hee “Ju Ju” Kim (Everly Carganilla) et de son père, Habi (Ji Yong Lee). Les autres personnages secondaires incluent Dafna (Ella Rubin), Capri (Jordan Tyson), Kareem (Darius Fraser), Abdul (Abdul Alvi), Dustin (Vinnie Costanza) et d’autres. La saison 2 potentielle verra probablement tous ces personnages reprendre leurs rôles, avec la forte possibilité que de nouveaux membres soient ajoutés à la distribution.

Intrigue de la saison 2 de Directrice

La saison 1 se termine avec Ji-Yoon réalisant que les poursuites contre Bill sont une imposture et que les étudiants protestataires de l’université ne seront pas satisfaits des changements symboliques apportés pour les apaiser. Elle se retire du comité de discipline, et bien que Bill soit licencié, sa prise de position pour lui répare leur amitié de longue date qui était auparavant sur les rochers.

Ji-Yoon perd son poste de chef du département d’anglais après avoir été confrontée à un vote de défiance de la part de ses collègues, mais parvient à installer à juste titre Joan comme prochain président du département. Nous apprenons également qu’au lieu de poursuivre l’Université de Pembroke pour licenciement abusif, Bill se bat pour récupérer son emploi, ce que Ji-Yoon pense être presque impossible mais respecte.

La deuxième saison potentielle peut voir le développement d’une relation entre Ji-Yoon et Bill, qui est jusqu’à présent entravée par le fait que le premier était le patron de ce dernier. Nous verrons également si Bill récupère effectivement son emploi à Pembroke ou doit chercher des postes d’enseignant ailleurs. Joan prendra les choses en main en tant que nouvelle présidente du département d’anglais, et nous serons probablement au courant d’autres bouffonneries de la fille de Ji-Yoon, Ju Hee (également appelée Ju Ju).

Pour rappel, la saison 1 de Directrice est dispo en streaming sur Netflix depuis le 20 août sur Netflix exclusivement.