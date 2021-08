Camille & images sur TF1 : que nous réserve le nouveau numéro et qui sont les invités de ce soir ?

Après son arrivée chez TF1 en 2018, Camille Combal est rapidement devenu un des animateurs et présentateurs vedettes de la chaine. Et après le lancement de sa nouvelle émission intitulée « Camille & images » le 19 juin dernier, le présentateur semble être en bonne forme après puisqu’il enchaine les tournages et là il est de retour avec un deuxième numéro du divertissement diffusé en prime time, ce samedi 21 août à partir de 21H05. Durant cette soirée, il sera évidemment accompagné sur le plateau par plusieurs invités de marque dont certains étaient déjà présents dans le premier numéro. Pour l’occasion, nous avons donc décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur ce deuxième numéro.

C’est quoi déjà le concept de l’émission ?

Pour ceux et celle qui ont raté le premier numéro du mois de juin, pas de panique, on va vous expliquer le concept en quelques lignes. Déjà, il faut savoir que Camille Combal a été confiné pendant des mois, comme tout le monde. Plusieurs mois durant lesquels il a pu tout regardé, télé, web, réseaux sociaux et même les chaines étrangères. Il a ainsi sélectionné les meilleures images et vidéos, des plus drôles au plus insolites. Et tout ça, il a décidé de nous les montrer à la télé en compagnie de ses invités pendant près de 2 heures sur le plateau de sa nouvelle émission « Camille & images ».

Entre les rires et les commentaires des invités, l’émission promet de faire passer un grand moment de détente aux téléspectateurs. Un concept assez simpliste, mais qui a pourtant réussi à conquérir bon nombre d’entre nous. En effet, selon Médiamétrie, le premier numéro du mois de juin avait attiré près de 2,70 millions de téléspectateurs, soit 15,9% de part d’audience sur l’ensemble du public. De quoi motiver TF1 afin de garder l’émission pendant encore un moment. Voilà donc ce qui vous attend dans cette émission au cas où vous voulez voir ce deuxième numéro prévu ce samedi soir sur TF1.

Que nous réserve alors cette soirée et avec qui ?

Pour ce second numéro de « Camille & images », nous aurons droit à différentes catégories, comme c’était déjà le cas dans le précédent numéro. Les téléspectateurs découvriront durant cette soirée le pire et le meilleur des « Politiques », il y a aussi ceux qui ont un incroyable talent, mais pas assez pour participer à « Incroyable talent » ou encore les comédiens qu’on ne verra jamais aux cérémonies des Oscars et tant d’autres encore qu’on vous laisse découvrir par vous-même. À la fin de chaque thématique, Camille Combal nous fera découvrir l’image la plus drôle de la sélection et considérée comme la « best of the best » de la catégorie.

Je passe à quelle heure samedi pour mater avec vous ?! 👀👀

Je ramène à manger ? 📺🥨🍕 https://t.co/yiaZJPzrrQ — Camille Combal (@CamilleCombal) August 20, 2021

Les invités pourront également voter pour l’image qu’ils ont préférée à chaque émission. Et concernant les guests de cette soirée pop-corn entre amis, la production a décidé d’inviter dans son Vidéo Club l’actrice Julie de Bona, le comédien Booder, l’humoriste Maxime Gasteuil et deux grandes figures de « Danse avec les stars » que beaucoup d’entre nous connaissent déjà très bien, Fauve Hautot et Chris Marques. Avec des célébrités pareilles sur le plateau, la soirée s’annonce très prometteuse.

Donc, si vous avez aimé le premier numéro ou si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, rendez-vous ce samedi soir à partir de 21H05 pour découvrir ce que nous réserve le nouveau numéro de « Camille & images ».