Virgin River : ce moment clé de la saison 3 qui a choqué les acteurs Mel et Jack

Virgin River saison 3 a non seulement choqué les fans avec autant de rebondissements, mais aussi ses pistes. Martin Henderson et Alexandra Breckenridge ont commenté le moment clé du nouvel opus qui les a laissés stupéfaits.

La saison 3 de Virgin River est sortie sur Netflix le 9 juillet dernier, présentant un total de dix épisodes chargés de drame, un ouragan, des funérailles et enfin une grossesse à laquelle personne ne s’attendait, pas même les protagonistes.

La finale de la saison 3 de Virgin River a présenté un moment clé qui a eu un impact sur les protagonistes de la série Netflix.

Les stars de la série Martin Henderson et Alexandra Breckenridge et dépeint l’adaptation télévisée de la saga de livres écrite par Roby Carr, suivant la vie et la romance parfois troublée entre Melinda Monroe et Jack Sheridan, les personnages.

Sans aucun doute, le troisième volet de Virgin River a laissé aux fans plus d’intrigues que la saison 2 elle-même, qui mettait en vedette un Jack gravement blessé après avoir été au centre d’une attaque.

Après tant de rebondissements, les dernières minutes de la nouvelle saison du drame romantique ont révélé que Mel était enceinte. Un événement qui a non seulement surpris les fans de la série Netflix, mais aussi ses protagonistes.

Et c’est que Henderson et Breckenridge racontent à quel point ils ont été choqués lorsqu’ils ont lu la fin du script de l’intrigue des épisodes les plus récents de Virgin River. Plus précisément, quand ils ont découvert que Mel était enceinte.