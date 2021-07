Hawaii 5-0 saison 11 : Y aura-t-il une suite ? Que sait-on des raisons de l’arrêt de la série policière ?

Hawaii 5-0 touche définitivement à sa fin avec la diffusion ce 24 juillet sur M6 de l’épisode 22 de la saison 10, qui est le dernier épisode de la saison mais aussi de la série. Cependant les fans de la série policière ne comprennent pas pourquoi la série a été annulée, car elle attire toujours autant de téléspectateurs.

Quand on pense aux séries d’action policières américaines, il y a quelques séries notables qui se distinguent, dont Hawaii 5-0. Cette série télévisée de type “police procédurale” est peut-être un reboot de la série originale de 1968, Hawaï Police d’état, mais elle a conquis son propre public.

Cependant, après près de 10 ans sur nos écrans, Hawaii 5-0 touche à sa fin. La série se termine de façon abrupte et les fans ne comprennent pas pourquoi elle a été annulée, surtout si l’on considère l’énorme fanbase qu’elle a encore.

Hawaii 5-0 n’a jamais connu l’énorme baisse d’audience typique de la plupart des séries annulées. Bien qu’il y ait eu une légère baisse ces dernières années, les épisodes ont toujours réuni en moyenne plus de 7 millions de téléspectateurs. Alors, pourquoi la série a-t-elle été annulée ? La réponse est simple : les contrats des acteurs.

Selon Deadline, les contrats d’Alex O’Loughlin (capitaine de corvette Steve McGarrett) et de Scott Caan (sergent-détective Danno Williams) expirent à la fin de la saison 10. Alors que les producteurs de la série seraient désireux de poursuivre la série, les fans doutent fortement que O’Loughlin soit prêt à renouveler son contrat avec Hawaii 5-0.

Well I cried my eyes out at the #HawaiiFive0 finale, thanks @PLenkov @HawaiiFive0CBS 😭😆

Really though, thank you everything, for giving us this amazing show with an outstanding cast & brilliant characters, for 10 years & 240 incredible episodes. I will treasure each one ❤️ #H50

— Criminal Minds Fans (@BAU_United) May 24, 2020