Hawaii 5-0 : Qu’est-il arrivé à Catherine dans l’épisode final ?

Qu’est-il arrivé à Catherine dans Hawaii Five-0 ? Expliquons ce qui est arrivé au personnage et abordons son éventuel retour. Alors que certains se sont enfin plongés dans le final de la saison 10 de Hawaii Five-0 sur M6, les téléspectateurs se remémorent ce qui est arrivé à Catherine.

Servant de reboot à la série Hawaii, Police d’état, cette série a débuté sur CBS en 2010 et s’est achevée avec la saison 10 en avril 2020, et le 24 juillet sur M6 en France, mettant un terme à son 240ème épisode.

La saison s’est terminée avec Steve McGarrett quittant l’île et embarquant dans un avion. Cependant, à bord, il s’assoit à côté de Catherine Rollins (jouée par Michelle Borth), ancien officier de renseignement de la Navy et petite amie. “Hey matelot”, dit-elle, suggérant que quelque chose entre eux va continuer.

Si l’on regarde la place de Catherine dans Hawaii 5-0, elle était une présence récurrente de la saison 1 à 6 mais est devenue un personnage principal de la saison 3 à 4. Dans les saisons suivantes, elle apparaissait de temps en temps.

On ne sait toujours pas pourquoi Michelle a pris un tel recul dans les saisons après la quatrième, bien qu’ils spéculent que cela pourrait avoir été influencé par la réaction des fans au personnage. Pour expliquer son absence, on apprend qu’elle est restée en Afghanistan, consacrant son temps à rechercher le fils de l’homme qui lui a sauvé la vie.

Dans la foulée, elle s’est présentée à des événements tels que le mariage de Kono et d’Adam, puis a quitté McGarrett peu après. La faire revenir au bercail semblait donc une voie peu probable pour le final. Cependant, c’était toujours le plan…

Lors d’un entretien avec Entertainment Weekly, le showrunner Peter M. Lenkov a expliqué pourquoi il a fait revenir Catherine pour le final.

“Il y a des fans qui l’aiment et d’autres qui ne l’aiment pas, mais parmi les fans qui ne l’aiment pas, je pense qu’il y a une certaine incompréhension de sa motivation”, a-t-il déclaré. “C’est un soldat, et pour elle, cette mentalité de soldat, c’est toujours ‘Dieu et le pays’ en premier, et au prix du sacrifice de tout le reste.”