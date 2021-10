Virgin River : une actrice de la série à succès présente dans un nouveau film sur Netflix

Les fans du drame romantique Virgin River attendent avec impatience les épisodes de la saison 4, dont le tournage est bien avancé. Pendant ce temps, l’une des stars de la série vient de sortir son nouveau film sur Netflix.

La saison 3 de Virgin River est arrivée sur la plateforme de streaming Netflix le 9 juillet dernier avec un total de 10 épisodes et une intrigue intrigante qui a laissé les fans désireux de connaître la suite de l’histoire de leurs personnages préférés lorsque le quatrième épisode nouvellement renouvelé arrivera sur leurs écrans.

L’actrice qui joue Lizzie dans Virgin River présente dans un nouveau film sur Netflix

Virgin River a beaucoup d’histoires à raconter. Depuis la fin de la deuxième saison, le drame romantique et fantastique a laissé son intrigue ouverte sur certaines intrigues, comme celle de savoir qui était responsable de la tentative d’assassinat de Jack Sheridan.

Le troisième volet, au lieu de répondre à la question en suspens, n’a fait qu’apporter plus d’intrigue. Un deuxième exemple concerne le cerveau de l’incendie de la maison de Jack. La saison 3 de Virgin River a été diffusée dans son intégralité, et la série n’a pas non plus réussi à élucider le mystère.

En plus de cela, la plus grande question qui taraude les téléspectateurs depuis le visionnage du final de la saison 3 de Virgin River est sans aucun doute la paternité de l’enfant que Mel Monroe porte dans son ventre. Les fans veulent savoir qui est le vrai père, Jack ou le défunt mari du personnage (d’Alexandra Breckenridge).

Comme on le sait, dans Virgin River, Mel est enceinte, et il faudra attendre les prochains épisodes pour savoir qui est le père. La saison 4 de la série est actuellement en production et se trouve à un stade avancé, comme l’a récemment révélé Martin Henderson, le personnage de Jack.

Alors que le tournage des prochains épisodes de Virgin River est toujours en cours, l’une des stars du drama a sorti son nouveau film sur Netflix le 23 septembre. Un thriller d’horreur psychologique qui met également en vedette l’actrice qui joue Lizzie, Sarah Dugdale, comme le montre la bande-annonce promotionnelle. Elle s’est d’ailleurs attiré les louanges de celle qui incarne Charmaine, Lauren Hammersley sur Instagram.

Le film s’intitule Killer Game et suit Makani et ses amis du lycée Osborne, qui tentent d’identifier et d’empêcher un tueur masqué de s’attaquer aux élèves et de découvrir leurs plus sombres secrets. Dugdale, devient l’un des personnages qui doivent échapper au tueur.