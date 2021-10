Jason Momoa raconte ses blessures pendant le tournage d’Aquaman 2 : “Je suis un super-héros vieillissant”

La méga-star Jason Momoa confirme avoir subi de multiples blessures lors du tournage d’Aquaman and the Lost Kingdom. Jason Momoa incarne Arthur Curry, plus connu sous le nom d’Aquaman, dans la prochaine suite du film de DC Comics. Le personnage de Jason Momoa est un roi mi-atlante/mi-humain qui peut communiquer avec les poissons et nager à des vitesses supersoniques. La star de l’action a endossé pour la première fois le rôle du super-héros dans le film Batman v Superman : Dawn of Justice de 2016. Depuis, Jason Momoa a incarné le personnage dans Justice League, en 2017, et La Grande Aventure Lego 2, en 2019. Il a également joué le rôle du personnage titulaire, Aquaman, dans son propre film en 2018, dans le film du même nom, qui a rapporté un énorme 1,148 milliard de dollars au box-office mondial.

Jason Momoa n’est pas étranger aux séquences d’action, ayant fait ses armes dans des films tels que Conan le Barbare et Il était une fois à Venise. Bien qu’il n’ait joué qu’un bref rôle, Jason Momoa est peut-être mieux connu pour avoir incarné le puissant chef de guerre Khal Drogo dans la première saison de la série incroyablement populaire de HBO, Game of Thrones. En outre, Jason Momoa a été confronté à la violence dans sa vie personnelle lorsqu’il a été frappé au visage avec un verre de bière brisé lors d’une altercation en 2008. La coupure a nécessité 140 points de suture et une chirurgie reconstructive qui a laissé une cicatrice permanente à travers son sourcil gauche. Aujourd’hui, il semble que Jason Momoa doive faire face à d’autres blessures.

ComicBook rapporte qu’au cours d’une interview virtuelle avec Ellen DeGeneres, Jason Momoa a confirmé avoir souffert de multiples blessures pendant le tournage d’Aquaman 2. Bien qu’il n’ait pas voulu donner de détails sur la façon dont les blessures se sont produites, la liste des blessures mentionnées par Jason Momoa comprend une hernie, des côtes enfoncées et plusieurs blessures aux yeux. Toutes ces blessures obligeront l’acteur à subir une intervention chirurgicale à un moment ou à un autre. Se qualifiant de “super-héros vieillissant”, l’acteur de 42 ans a également rapidement assuré aux fans que ses blessures en valaient la peine, puisque la suite “sera un grand film.” Regardez l’explication complète de Jason Momoa sur ses blessures ci-dessous :

“Je me fais vieux. Je me suis abîmé les yeux. J’ai reçu un truc dedans qui l’a un peu coupé, et puis je dois me faire opérer, j’ai une hernie, j’ai des côtes en moins. Je suis juste en train de me faire tabasser.”

Malgré ses blessures, Jason Momoa ne cite pas Aquaman and the Lost Kingdom comme un film brutal dans sa carrière. Cela est dû au fait qu’il y va “à fond” dans chaque rôle qu’il accepte, ce à quoi il explique : “J’aime mon travail et je suis un peu trop excité, puis le truc de l’âge.” À seulement 42 ans, Jason Momoa est loin d’être la star d’action la plus âgée à se présenter devant l’écran, surtout si l’on considère la dernière sortie d’Harrison Ford dans le rôle d’Indiana Jones, à 79 ans. Cependant, il semble que le dévouement de Jason Momoa à son rôle pourrait finalement le rattraper. Mais cela ne l’empêchera pas de jouer.

Aquaman and the Lost Kingdom est actuellement en cours de production, ce qui signifie que Jason Momoa devra attendre pour obtenir le repos dont il a besoin pour ses blessures. Bien qu’il précise que ses blessures n’étaient pas trop graves, ses fans apprécieront certainement le niveau supplémentaire qu’il a apporté au rôle. Bien qu’il vieillisse, Jason Momoa est toujours en pleine forme, ce qui signifie que rien ne peut arrêter le roi de l’Atlantide.