Virat Kohli dénonce l’incertitude sur la forme physique de Rohit Sharma

Le capitaine indien Virat Kohli a critiqué la situation « très déroutante » concernant le batteur vedette Rohit Sharma, qui reste à la maison avec une blessure aux ischio-jambiers.

Rohit a été blessé alors qu’il jouait dans l’IPL le 18 octobre, un peu plus d’une semaine avant d’être exclu de l’équipe pour une tournée en Australie.

Cependant, le jour de l’annonce de l’équipe, l’équipe IPL de Rohit, les Indiens de Mumbai, a publié une vidéo sur les médias sociaux du droitier frappant dans les filets « en plein débit ».

Rohit est ensuite retourné pour Mumbai, disputant trois matches plus tôt ce mois-ci, et ajouté à l’équipe indienne pour la série Test en Australie.

Cependant, il reste en Inde, ESPNCricinfo rapportant plus tôt cette semaine qu’il a été exclu des deux premiers matches. Il devrait également purger une quarantaine de 14 jours à son arrivée en Australie.

S’exprimant avant la série ODI, qui commence à Sydney aujourd’hui, Kohli a déclaré que le moyen idéal de faire face à la situation aurait été que Rohit termine sa cure de désintoxication en Australie.

«Avant que nous ayons la réunion de sélection à Dubaï, nous avions reçu un e-mail deux jours avant cela, indiquant qu’il n’était pas disponible pour la sélection [as] il s’est blessé lors de l’IPL », a déclaré Kohli.

«Et il a mentionné qu’il y avait une période de repos et de réadaptation de deux semaines. Le pour et le contre et les implications de la blessure lui ont été expliqués et il l’a compris. Et il n’était pas disponible pour la sélection.

« Ce sont les informations que nous avons reçues par courrier avant la réunion de sélection. Après cela, il a joué dans l’IPL, donc nous avons tous pensé qu’il serait sur ce vol pour l’Australie, ce qu’il n’était pas. Et nous n’avions aucune information sur la raison. pourquoi il ne voyage pas avec nous. «

Rohit s’est rendu à la National Cricket Academy la semaine dernière pour poursuivre son rétablissement, le patron de la BCCI Sourav Ganguly disant aux médias indiens qu’il n’était en forme qu’à 70%.

Mégastar indien Virat Kohli. (Getty)

« La seule autre information que nous ayons officiellement reçue par courrier est qu’il est à la NCA et qu’il a été évalué, et il sera évalué de manière plus approfondie le 11 décembre », a expliqué Kohli.

«Depuis le moment où la réunion de sélection s’est déroulée jusqu’à la fin de l’IPL, et maintenant, lorsque cet e-mail est venu sur son évaluation à la NCA, il n’y a eu aucune information, il y a eu un manque de clarté et nous avons joué le jeu d’attente sur cette question depuis un certain temps maintenant, ce qui n’est pas du tout idéal.

« Donc, oui, ça a été très déroutant et il y a eu beaucoup d’incertitude et un manque de clarté autour de la situation. »

L’Inde a reçu un nouveau coup dur, le paceman Ishant Sharma étant exclu de la série Test, après avoir subi une tension latérale pendant l’IPL.

« Ishant s’est complètement remis de sa blessure de tension latérale subie lors de l’IPL 2020 aux EAU Alors qu’il augmente sa charge de travail afin d’atteindre la forme physique du test match, M. Ishant Sharma a été exclu du trophée Border-Gavaskar », a déclaré la BCCI dans une déclaration.