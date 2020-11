Sir Philip Green s’est peut-être adouci, mais cela ne le dérangera pas de laisser le personnel dans son sillage

Si Sir Philip Green veut sauver Arcadia de l’effondrement, alors il le peut. La question est: le veut-il? Répondant aux appels des médias, des banquiers et de ses dirigeants d’Arcadia à bord de Lionheart – son superyacht actuellement amarré dans le paradis fiscal de Monaco – Sir Philip était sans aucun doute responsable de la position dans laquelle il se trouve. Ce sont les verrouillages de Covid-19 qui ont poussé son Topshop à l’empire de la rue Dorothy Perkins au bord de l’effondrement. Pas, dans son esprit du moins, des années de sous-investissement tout en dépouillant des centaines de millions de dollars pour aller sur le compte bancaire de sa femme exilée d’impôt Lady Tina. En savoir plus Groupe Arcadia: 30000 emplois menacés alors que l’empire du commerce de détail de Sir Philip Green est au bord de l’effondrement.Pour lui, la situation désastreuse n’est pas non plus pour lui, les 15000 employés d’Arcadia se retrouvent maintenant dans quelque chose à voir avec son incapacité à s’adapter à l’évolution des habitudes de consommation et le défi des détaillants en ligne. Oh non, tout est réduit à huit mois de Covid-19. Soyons clairs, si Arcadia s’effondre dans l’administration la semaine prochaine, ou dans les semaines suivantes, ce ne sera pas à cause de Covid-19. Et ce ne sera pas parce que le groupe ne peut pas trouver 30 millions de livres sterling de financement d’urgence. Ce sera le cas parce que Sir Philip en a assez et ne veut pas plonger dans ses poches extraordinairement profondes. Sir Philip Green et Lady Tina ont été exhortés à injecter davantage de fonds (Photo: Dan Kitwood / Getty) Ce n’est un secret pour personne que Sir Philip est un personnage épineux dans le meilleur des cas. Au cours des deux dernières années, cependant, il y a eu un changement notable dans sa personnalité. Ça n’a pas été le brusque habituel « Qu’est-ce que tu veux? » en répondant à l’un de ses deux téléphones portables. Croyez-le ou non, il est plus poli que l’ancien «N’écrivez pas cela, écrivez ceci» Sir Philip. Il s’est adouci. Et avec cet adoucissement, il est possible que la réalisation de la vie sur un superyacht de 100 millions de livres sterling autour de la Méditerranée avec environ un milliard de dollars en banque – ou plutôt la banque de sa femme à des fins fiscales – n’est pas une existence si terrible. Il pourrait même aimer ne pas prendre tous ces appels tout en flottant sur les vagues à l’approche de son 70e anniversaire dans seulement 16 mois. Outre les 15000 employés directement employés par le groupe Arcadia de Sir Philip, il est entendu qu’un nombre similaire de personnes travaillant pour des centaines de fournisseurs sont également confrontés à un avenir incertain (Photo: Kirsty O’Connor / PA Wire) S’il permet à Arcadia de passer sous ce sera le deuxième effondrement majeur lié à lui dans un peu plus de quatre ans. En mars 2015, il a vendu la chaîne de grands magasins BHS en difficulté à Dominic Chappell, désormais emprisonné, pour seulement 1 £. Un an plus tard, BHS a fermé ses portes pour la dernière fois. Environ 11000 personnes ont perdu leur emploi et après un an de querelles, Sir Philip a accepté de récolter 363 millions de livres sterling pour aider à financer le trou noir de la pension de 571 millions de livres de la société. L’histoire pourrait-elle se répéter? Très probablement, étant donné le déficit de retraite estimé d’Arcadia à environ 350 millions de livres sterling. Si Arcadia devient pop, la carrière de Sir Philip aussi. C’était un homme construit pour le commerce du chiffon des années 1970 et 1980, et c’est une merveille qu’il ait traversé les trois décennies suivantes intactes, ce qui, avec la peur de la santé, s’ajoute aux controverses commerciales. Mais prétendre que ce n’est pas sa décision, et la sienne seule, savoir si Arcadia va couler est naïf. S’il veut qu’Arcadia survive, il y parviendra. S’il ne le fait pas, alors lui et Lady Tina prendront leur argent et s’envoleront vers le coucher du soleil sans hésiter pour ceux qu’ils laisseront dans leur sillage.