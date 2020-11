5 des sanctuaires les plus insolites de Maradona – Football

in

Église Maradoniana, Rosario, Argentine

Fondée en 1998, l’Église de Maradona attire des milliers de fidèles du monde entier. Pour eux, le football est une religion et n’a qu’un seul Dieu. L’église célèbre deux dates de festival: Pâques maradonienne le 22 juin, anniversaire du but de la Main de Dieu, et Noël maradonien le 30 octobre, anniversaire de Maradona.

Nilo, Naples, Italie

Ici, dans la ville qui vénère Maradona pour ses exploits au nom de Naples, se trouve Nilo, un café-bar avec un sanctuaire pour le héros qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans. On dit même que son autel contiendrait une mèche de cheveux de Maradona, acquise par le propriétaire du bar Alcide Carmine (du moins selon l’histoire) lors d’un vol qu’il a partagé avec la légende.

Musée du Nil Bleu, Kannur, Kerala

La chambre 309 de l’hôtel quatre étoiles Blue Nile, une suite où Maradona a séjourné pendant deux jours lors d’une visite en Inde en 2012, a également été transformée en sanctuaire. Les clients peuvent toujours rester ici, mais comme ils le font, ils sont entourés de cadres géants sur les murs contenant tout, des accessoires qui se trouvaient dans la pièce lors de cette visite aux draps et même aux coquilles de certaines crevettes que Maradona a mangées.

Le mur de Largo degli Artisti, Naples, Italie

Sur la place Largo degli Artisti à Quartieri Spagnoli se trouve un sanctuaire participatif qui occupe un mur entier. Ici, des fans du monde entier viennent laisser tranquillement des souvenirs de Maradona en remerciements et en hommage, des maillots aux images en passant par les drapeaux.

La création de Messi, Buenos Aires, Argentine

Dans la capitale nationale, un artiste local a repris La création d’Adam de Michel-Ange et l’a recréée avec une touche. Dans l’original, peint sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, Dieu tend la main à Adam avec l’étincelle de vie. Ici, au plafond du Sportivo Pereyra, un club de football local, Maradona tend la main pour transmettre cette étincelle à Messi.