Virat Kohli 12000 courses ODI

Virat Kohli a non seulement battu un record historique établi par Sachin Tendulkar, mais a complètement effacé la marque.

Kohli a atteint mercredi 12 000 points ODI lors de sa 242e manche, lors du troisième match de la série contre l’Australie.

La disparité avec Tendulkar, l’icône du bâton de l’Inde, est à couper le souffle. Il a fallu 300 manches au Little Master pour atteindre 12 000 points.

Les prochains sur la liste sont le champion australien Ricky Ponting (314) et les grands sri-lankais Kumar Sangakkara (336) et Sanath Jayasuriya (379).

Virat Kohli joue un tir à travers le hors-jeu dans le troisième ODI contre l’Australie. (AP)

Le secret de Kohli, et en fait celui des cinq autres meilleurs batteurs, est qu’ils ont fondé leurs jeux sur des coups de cricket conventionnels plutôt que sur des coups de cirque limités. C’est le verdict de l’ancien capitaine australien Ian Chappell. Il n’y a pas de tirs dans l’arsenal de Kohli qui risquent de lui échouer aussi souvent que non.

« Viv Richards était exactement le même. Il était le meilleur joueur de cricket de forme courte de son temps et il l’a fait en jouant des coups de cricket traditionnels », a déclaré Chappell Grand monde du sport.

« Virat est le meilleur de son temps et il le fait en jouant des coups totalement conventionnels. »

Kohli a eu une autre série ODI forte contre l’Australie, mais sans un siècle. Il a fait des scores de 21, 89 et 63; au total de 173 courses à 57,66.

Le grand indien a produit de superbes frappeurs au cours de la série. À Sydney, il a frappé ce qui était en fait un regard de jambe turbo-chargé pour six, le fouettant de sa hanche avec une folie et dans la foule.

Le sprint de Kohli à 12000 courses le met en mesure de réviser le record de Tendulkar pour la plupart des courses ODI, alors qu’il s’approche rapidement de la marque pendant la plupart des siècles d’une journée.

Tendulkar arrive en tête du classement avec 18 426 courses, devant Sangakkara (14 234), Ponting (13 704), Jayasuriya (13 430), Mahela Jayawardene (12 650) et Kohli (12 040).

Tendulkar a disputé 463 matchs contre les 242 de Kohli et le Little Master en moyenne 44,83, bien en deçà de l’incomparable 59,31 de Kohli. Tendulkar a fait 49 siècles ODI et Kohli en a déjà 43, à 32 ans.