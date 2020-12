La saison la plus heureuse: le problème avec le traitement par Harper d’Abby et de Riley

D’une certaine manière, c’est la plus grande trahison du scénario envers Harper et Abby. Avec la famille de Harper qui l’accepte avec si peu de fanfare, il semble que sa peur était dans sa tête. Lorsque Sloane et Harper sortent avec les autres est si facilement pardonné, cela envoie le message que sortir quelqu’un n’est pas un gros problème. Avec toutes les transgressions réelles et imaginées par et contre Abby effacées une fois qu’elle a reconnu la petite amie, on a l’impression qu’elle est folle. Préparez-vous pour une vie de gaslighting de la belle-famille, Abby!

Comme Stewart l’a dit au Fois, «Aller et venir de la comédie à être émotif ou blessé a été, comme, traumatisant pour moi. Je serais en colère contre Mackenzie le matin. Jouer ce film faisait mal, et pour beaucoup, le regarder faisait aussi mal.

Le problème sous-jacent discordant est que La saison la plus heureuse tente d’appliquer les tropes standard de la comédie romantique et des films de vacances à la télévision à la vie queer. Donc Abby doit rentrer dans le placard n’est pas encadrée comme une régression douloureuse ou forcée de nier une partie essentielle d’elle-même, mais plutôt une torsion amusante, dans la veine de «mais le gars qu’elle a insulté dans l’avion est le propriétaire de la fabrique d’ornements qu’elle doit impressionner pour gagner le concours de Noël!

De même, l’idée que Harper et Abby soient potentiellement pris dans la chambre d’Abby ensemble est censée avoir la même ambiance farfelue-sexy-coquine-amusante que lorsque Monica de Courteney Cox est apparue sous les couvertures de Chandler lors d’une révélation surprise sur copains. Vous pouvez toujours entendre le halètement du public alors que les deux personnages se cachent de son frère Ross. Sauf si Harper et Abby se font prendre, quelque chose de terrible pourrait arriver.

Tout le comportement de Harper contribue à lui donner l’impression que le public veut que Abby soit libre, pas quelqu’un pour lequel Abby devrait se battre. Une fois que Riley a parlé à Abby de la cruauté de Harper au lycée, où Harper a sorti Riley et s’est moqué d’elle plutôt que de la défendre ou de trouver une excuse qui les protégeait tous les deux, il devient incroyablement difficile de convaincre le couple principal de se remettre ensemble, ou pour Harper du tout.