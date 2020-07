Viol2t de San Francisco Shock condamné à une amende et suspendu pour comportement toxique

Le San Francisco Shock a annoncé aujourd’hui qu’il prendrait des mesures contre le support flex Park «Viol2t» Min-ki pour les commentaires incendiaires faits pendant la diffusion et la lecture sur le Overwatch échelle classée.

Selon un message du directeur général de Shock, Chris Chung, publié dans le Overwatch Le serveur Discord de l’équipe de la ligue, Viol2t sera condamné à une amende d’un montant non divulgué et suspendu lors du prochain match de l’équipe. San Francisco affrontera les Houston Outlaws le 1er août à 18h CT et Viol2t ne participera pas.

Capture d’écran via San Francisco Shock Discord

Au cours du mois dernier, Viol2t a été accusé de comportement toxique à plusieurs reprises lors de matches de compétition. Overwatch échelle. Plus tôt ce mois-ci, Viol2t a dit au streamer PVPX de «se tuer» dans le chat vocal. Hier, un streamer nommé Hoshizora a publié des preuves de Viol2t en utilisant des insultes capables. Tous ces incidents ont également été observés sur le flux personnel de Viol2t.

« Les actions de Viol2t ne correspondaient pas à ce que nous attendons de notre staff et des joueurs dans ou hors du jeu », a déclaré Chung dans le post.

L’amende et la suspension semblent avoir été décrétées par le choc de San Francisco lui-même et non par le Overwatch Ligue. Viol2t n’apparaît pas sur le traqueur officiel de la discipline des joueurs de l’Overwatch League, qui répertorie toutes les infractions et les conséquences qui y sont liées.

Le comportement de Viol2t violerait la section 6.4 de la Overwatch Code de conduite officiel de la ligue, qui s’applique à la fois aux joueurs et au personnel des équipes de la ligue. Cette section stipule que les membres sont «interdits de s’engager dans toute forme de harcèlement ou de discrimination… y compris, sans limitation, ce qui est basé sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’origine nationale, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, ou toute autre classe ou caractéristique. »

Aucune autre déclaration publique n’a été faite par le choc de San Francisco au moment de la rédaction de cet article.

