Cette fois, Keanu Reeves a organisé une soirée de visionnage de John Wick 3 pour le casting et l’équipe de Bill et Ted 3

Maintenant d’âge moyen et avec leurs propres enfants, Bill et Ted affrontent la musique voit les protagonistes éponymes être avertis par un visiteur du futur de créer leur chanson épique longtemps annoncée en moins de deux heures afin de sauver toute vie sur Terre et à travers l’univers, les obligeant à faire un autre voyage dans le temps pour accomplir la tâche. Le casting de la série de trois comprend également William Sadler, Brigette Lundy-Paine, Samara Weaving, Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Jayma Mays, Erinn Hayes et Holland Taylor.