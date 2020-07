Le deck Dragapult VMAX mène les qualifications de la Pokémon Players Cup TCF lors de l’utilisation de la semaine 1

De même que la composition de l’équipe dans VGC peut se concentrer sur plusieurs Pokémon, le JCC Pokémon a des cartes de base qui font des decks puissants que vous finissez par voir beaucoup au plus haut niveau. Et maintenant que les statistiques d’utilisation de la première semaine sont disponibles pour les qualifications de la Players Cup, nous pouvons voir à quel point Dragapult VMAX est répandu dans la méta.

Il y a un total de neuf decks individuels qui se classent sur la liste d’utilisation, avec 13% allant à d’autres versions qui n’ont été utilisées qu’une seule fois ou qui ont eu trop peu d’apparences pour correspondre aux cartes les plus populaires. Cependant, vous trouverez probablement Dedenne-GX dans beaucoup de ces platines, même s’il n’est pas répertorié sur le graphique.

Quelques statistiques d’utilisation pour #PokemonTCG au cours de la première semaine des qualifications régionales de la Pokémon Players Cup, avec Dragapult VMAX en tête! Comment pensez-vous que les choses se dérouleront au moment où nous atteindrons la finale? pic.twitter.com/Kbl3GqCQh5 – Jouez à Pokémon (@playpokemon) 27 juillet 2020

Dragapult VMAX est la carte principale la plus populaire d’un deck, avec 24% dans un niveau qui lui est propre, qu’elle soit aux côtés de Jirachi, Giratina ou d’autres variantes de support qui s’intègrent bien avec elle.

Un autre choix populaire à 19% est la version Pikachu et Zekrom-GX / Boltund V qui comprend généralement également le Dedenne-GX susmentionné. Il exécute beaucoup de Pokémon puissants et très offensifs et est un deck assez cher, mais les résultats du noyau de longue date Pikachu et Zekrom-GX continuent de s’accumuler.

De là, il y a une forte baisse vers le deck Blacephalon UNB à 13 pour cent, qui utilise également des cartes trouvées dans la plupart des autres decks à fort impact, comme Dedenne-GX et Jirachi TEU.

Voici les platines restantes qui apparaissent sur le graphique, les platines inférieures à 4% ne figurant pas dans la liste des taux d’utilisation réels.

Zacian V et Jirachi Prism Star – 8 pour cent

ADP (Arceus, Dialga et Palkia-GX) et Zacian V – 8 pour cent

Spiritomb – 5 pour cent

Mew et Mewtwo-GX – 4 pour cent

Autres platines Zacian V – moins de 4%

Galarian Obstagoon – moins de 4 pour cent

Cinccino Mill – moins de 4 pour cent

