Ventilation des personnages de Justin Roiland et voix / films improvisés

Justin Roiland est devenu l’un des créateurs les plus brillants et hilarants de l’animation grâce non seulement à Rick et Morty, mais aussi la récente série Hulu Opposés solaires. Roiland n’est pas seulement responsable de la co-création, de l’écriture et de la production exécutive de ces émissions, car il prête également sa voix aux personnages principaux, et il a fait partie de certaines des meilleures émissions animées de ces dernières années. Ci-dessous, vous pouvez écouter Justin Roiland revenir sur certains de ses personnages les plus mémorables, puis le regarder essayer d’improviser des voix pour de nouveaux personnages qu’il n’a jamais vus auparavant.

Répartition des personnages de Justin Roiland

Avant Rick et Morty, Justin Roiland a prêté sa voix à des personnages comme Earl of Lemongrab sur Temps de l’aventure, ce qui lui a fait souffler la voix. Il y avait aussi Blendin Blandin sur Gravity Falls, Oscar sur Des hameçonset le monstre Clumpy dans Krampus. Roiland a même joué un rôle en direct sur Le programme Sarah Silverman. Écoutez-le pendant qu’il traverse l’expérience de travailler sur tous ces projets, ainsi que ses plus grands succès avec Rick et Morty et maintenant Opposés solaires.

C’est une chose de créer des voix pour des personnages que vous avez le temps de planifier et d’expérimenter. Mais comment s’en sort Justin Roiland quand il n’a que peu de temps pour improviser une voix pour un personnage animé qu’il vient de voir pour la première fois? Roiland fait des observations sur le personnage dans le but d’exploiter ce à quoi il ressemble, et

Vanity Fair a montré à Justin Roiland 10 illustrations originales et l’a chargé de trouver une voix pour chacun d’eux. Roiland n’a pas beaucoup de portée vocale, il semble donc qu’il téléphone au cours des premières tentatives, mais il se détend et propose quelques variations au fur et à mesure de la vidéo. Cela va juste vous montrer comment cela peut prendre du temps et des efforts pour vraiment clouer une voix pour un personnage.

N’oubliez pas de consulter notre interview avec Justin Roiland pour la première saison de Opposés solaires ici.

