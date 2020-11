Vente Best Buy Treat Yourself: obtenez un téléviseur intelligent de 39 pouces pour 100 $ (se termine aujourd’hui)

Il fait froid et il y a des virus mortels, alors pourquoi ne pas vous faire plaisir? C’est l’idée derrière la vente Best Buy Treat Yourself. Une poignée de produits variés vous sont proposés pour égayer votre vie. Il convient de noter cependant que cette vente n’est valable qu’aujourd’hui, ce qui signifie qu’elle se termine à 23 h 59 HNC.

Ces offres sont distinctes des premières offres du Black Friday de Best Buy, que vous pouvez voir ici, ou évitez de faire défiler les faits saillants de cette vente particulière sur notre premier hub du Black Friday. Dans tous les cas, la vente Treat Yourself a des offres intéressantes.

La première offre que vous voyez est l’une des plus tentantes car elle vous donne la possibilité de vous procurer un téléviseur Insignia Smart Fire de 39 pouces pour seulement 99,99 $ (130 $ de réduction). Ce n’est pas une faute de frappe; vous pouvez vraiment obtenir un téléviseur intelligent de 39 pouces pour moins de 100 $.

Parmi les autres offres attrayantes, citons l’ordinateur portable de jeu haut de gamme GF65 15,6 pouces pour 899,99 $ (300 $ de réduction) et le Fitbit Inspire 2 pour seulement 69,95 $ (30 $ de réduction). Les widgets pour ces trois bonnes affaires sont ci-dessous.

Téléviseur Smart Fire HD à DEL Insignia de 39 po 99 $ .99 sauvegarder 130 $ .00 Achetez-le maintenant Ordinateur portable de jeu MSI GF65 15,6 pouces 899 $ .99 sauvegarder 300 $ .00 Achetez-le maintenant

La vente Treat Yourself comprend également des écouteurs à moitié prix, 300 $ de réduction sur les téléviseurs intelligents plus grands, une forte baisse de prix sur un robot aspirateur, et bien plus encore. Pour découvrir la vente complète par vous-même, cliquez sur le bouton ci-dessous. N’oubliez pas que vous n’avez que jusqu’à minuit pour profiter des offres.