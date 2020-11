Nine et Stan Sport annoncent des accords avec Wimbledon et Roland Garros

Nine et Stan Sport ont annoncé un accord de trois ans pour diffuser à la fois Wimbledon et Roland Garros, à partir de 2021.

L’accord, qui comprend les finales en simple féminin et masculin, est un autre coup d’État pour Stan Sport, le service d’abonnement sans publicité, qui a été annoncé lundi.

Une sélection de couverture de Wimbledon et de Roland Garros apparaîtra également à la télévision en clair sur le Nine Network.

Plus tôt cette semaine, Nine et Stan Sport ont annoncé un accord de principe avec Rugby Australia pour les trois prochaines années.

« Lundi, nous avons parlé de la façon dont Nine adoptait une approche globale de la télévision dans la façon dont nous regardons les droits sportifs », a déclaré le patron de Nine, Hugh Marks.

« L’annonce d’aujourd’hui nous permet de sécuriser deux des plus grands tournois de tennis du monde et nous donne la flexibilité de développer la bonne combinaison de jeux qui apparaîtront à la télévision en clair tout en garantissant que tous les jeux sont disponibles pour les abonnés de Stan Sport en direct et sans publicité. sur Stan.

Nine et Stan Sport diffuseront Roland Garros à partir de 2021. (PA AAP)

Le patron de Stan, Mike Sneesby, a déclaré qu’à partir de l’année prochaine, Stan Sport offrirait chaque match, de chaque court, à la fois à Wimbledon et à Roland Garros, en direct et à la demande, et sans publicité.

« Avec cette annonce, Stan deviendra la nouvelle patrie australienne de Wimbledon et de Roland-Garros – deux des tournois de tennis les plus prestigieux au monde », at-il expliqué.

« En élargissant notre offre de diffusion en direct, les amateurs de sport peuvent s’attendre à une couverture complète des deux tournois en direct et à la demande, sans publicité sur Stan à partir de 2021. »

Mike Desmond, directeur commercial et média du All England Lawn Tennis Club, qui organise le tournoi de Wimbledon, a salué l’accord.

Nine et Stan Sport amèneront Wimbledon aux téléspectateurs australiens en 2021. (Getty)

« Nous sommes ravis d’annoncer un retour sur les multiples plateformes de Channel Nine en tant que partenaire de diffusion exclusif pour The Championships en Australie », a-t-il déclaré.

« Wimbledon a une longue et fière histoire en Australie, et nous avons hâte de voir les Championnats se dérouler à travers l’impressionnant réseau de Nine.

« Je voudrais également profiter de l’occasion pour remercier Channel Seven et Foxtel pour leurs efforts dans la diffusion de Wimbledon au cours de la dernière décennie. »

Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, a déclaré que l’accord était une victoire pour les fans australiens.

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord avec Nine. Les multiples plateformes de visionnage qu’ils proposent ne feront qu’augmenter la renommée de Roland-Garros Down Under, où les fans de tennis se vantent d’une réelle passion pour le jeu, et nous tenons également à remercier Fox et SBS pour leur dévouement dans la promotion de Roland-Garros ces dernières années », a déclaré Giudicelli.